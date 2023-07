Velocità e spazio sul tuo smartphone con la Ultra microSDXC SanDisk 128 GB

Se il tuo cellulare è pieno fino all'orlo è giusto pensare di ampliarne la memoria, così da non rinunciare ai tuoi contenuti e continuare a scattare foto, registrare video, e scaricare nuovissime e utilissime app: per farlo hai bisogno di una scheda microSD come questa, che da oggi è in offerta su Amazon!

Da oggi infatti puoi aggiudicarti in offerta su Amazon la SanDisk Ultra microSDHC da 128GB a soli 13,29€, con uno sconto sul prezzo totale del 26%, con circa 5€ di risparmio per te.

La scheda per fare tutto

Si tratta di un prodotto che sfrutta una velocità di trasferimento fino a 140 MB/s: ad esempio con queste velocità di trasferimento eccellenti potrai trasferire fino a 1.000 foto in un solo minuto. La scheda SanDisk Ultra microSD con la classe A1è ottimizzata per le app, e offre un avvio più rapido e prestazioni per una migliore esperienza con il tuo smartphone.

All'interno del pacchetto, oltre alla scheda SanDisk Ultra microSD da 128GB, avrai compreso anche l'adattatore SD. Un'offerta davvero niente male a un prezzo che non puoi lasciarti sfuggire.

