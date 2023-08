Velocità e sicurezza con la chiavetta USB SanDisk 256 GB IN OFFERTA

Abbiamo parlato spesso dell'importanza delle chiavette USB: piccole, utili per ogni evenienza, rapide e resistenti, ma non sempre si tratta di poterle ottenere a buon mercato. Stavolta però, l'occasione è davvero niente male, perché un colosso del settore come SanDisk vede in offerta su Amazon la propria pennetta Ultra Luxe da 256GB, con interfaccia USB 3.0!

Infatti, da oggi in offerta su Amazon puoi aggiudicarti la chiavetta USB SanDisk Ultra Luxe 256GB a soli 26,64€, con uno sconto del 26% sul totale che ti farà risparmiare un gruzzoletto di quasi 10€!

Una memoria veloce e resistente sempre con te

Questo piccolo gioiellino è ciò che di meglio può offrirti una chiavetta USB, che sfrutta la rapidissima interfaccia USB-A 3.0. Si tratta di una pennetta molto piccola nelle dimensioni, con un peso complessivo di soli 4,5 grammi, e che potrai comodamente attaccare al tuo portachiavi per non perderlo.

Lo spazio di 256GB della chiavetta USB SanDisk Ultra Luxe ti garantisce tranquillità, portando con te una mole considerevole di dati, tra foto, musica e molto altro, che potrai sfruttare su PC, smartphone (con adattatore venduto separatamente) o in automobile.

