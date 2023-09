Velocità e gusto assicurati con il forno a microonde Toshiba IN OFFERTA

In tutte le cucine è presente un forno a microonde. Si tratta di un dispositivo utilissimo nella vita di tutti i giorni che assicura rapidità nelle preparazioni e gusto. Spesso, molti alimenti, basta inserirli proprio in un microonde per averli pronti dopo pochi minuti. Oggi vi segnaliamo un'offerta che riguarda proprio un forno a microonde targato Toshiba, un'azienda che nel corso degli anni si è affermata sempre su alti livelli in ogni campo e settore. L'offerta in questione prevede uno sconto del -18% per un prezzo finale d'acquisto di 74,90€ per il forno a microonde Toshiba MW2-MM20P.

I dettagli del forno a microonde Toshiba in sconto su Amazon

In particolar modo, questo forno a microonde targato Toshiba si presenta con un design elegante e compatto, ideale per diversi tipi di cucina, un dettagli assolutamente da non sottovalutare considerando quanto sia rilevante che un elettrodomestico del genere debba essere versatile su questo fronte. Ben 5 livelli di potenza per una maggiore flessibilità in cucina, dal caldo alla cottura di liquidi. Illuminazione a LED per interni e illuminazione a LED a risparmio energetico e di lunga durata per una buona visibilità durante il programma.

Funzioni pratiche di scongelamento dopo peso/tempo, orologio da cucina in 35 minuti, piedini antiscivolo, stabile piatto girevole. La potenza del microonde si attesta sugli 800 W, mentre le dimensioni esterne (larghezza x profondità x altezza): 440 x 357 x 259 mm, le dimensioni interne invece (larghezza x profondità x altezza): 306 x 304 x 206 mm. Un device, dunque, di tutto rispetto e che essendo anche in sconto merita un ulteriore occhio di riguardo in fase d'acquisto.

E dunque se state cercando un forno a microonde vi consigliamo di sfruttare questa offerta di Amazon sul modello MW2-MM20P di Toshiba: 18% di sconto con un prezzo finale di 74,90€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.