VELOCITA' ASSURDA con l'SSD Kingston Renegade Fury PCIe 4.0 NVMe M.2 in offerta

I vecchi hard disk ormai sono diventati il passato, dato che nonostante siano ancora ottimi prodotti per archiviare i dati, ne risentono in velocità se comparati ai modernissimi SSD: questi garantiscono rapidità e spazio incredibili, essenziali per il ritmo della vita di questo secolo. Ebbene, oggi puoi aggiudicarti uno di questi gioielli a un rezzo più conveniente!

Infatti da oggi è a disposizione in offerta su Amazon la memoria SSD da 1TB Kingston Fury Renegade a soli 69,99€, con uno sconto ottimo del 21% che ti farà risparmiare circa 19€.

La miglior velocità sulla piazza

Questo tipo di SSD propone delle prestazioni esagerate, con la tecnologia NVMe PCIe Gen 4x4, adatte sia per l'utilizzo lavorativo, sia per gli esigenti videogiocatori. Si parla di velocità fino a 7.300/7.000 MB/s in lettura/scrittura e fino a 1.000.000 di IOPS!

Il fattore di forma compatto di questa SSD da 1TB Kingston Fury Renegade, unito al profilo ridotto, ai dissipatori di calore in alluminio e grafene, rende queste soluzioni ottimizzate per utilizzi intensi su piattaforme gaming (compresi i portatili) e schede madri. In fine, ma non per importanza, sappi che è compatibile anche con PlayStation 5.

