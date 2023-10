Vedi più in grande col Tablet DOOGEE T10 Pro ora in OFFERTA col COUPON!

Un tablet può costare davvero tanto, soprattutto in questo periodo dove la tecnologia ha fatto passi da gigante e le esigenze sono cambiate. Quindi è normale approfittare delle offerte appena si presentano, e questa può essere quella che fa proprio per te!

Infatti da oggi puoi acquistare in offerta su Amazon il tablet Doogee T10 Pro a soli 159,99€, con uno sconto sul totale di ben 30€ grazie all'applicazione del coupon di ottobre.

Un tablet per tutti!

Questo tablet utilizza un processore octa-core, e dispone di 8 GB di RAM LPDDR4X base + 7 GB di RAM virtuale, che aiutano col multitasking e col passaggio da un'app all'altra in modo rapido. Lo spazio disponibile di base è addirittura di 1 TB, che potrai anche espandere.

Il display di questo tablet Doogee T10 Pro è FHD-IPS da 10,1 pollici con una risoluzione di 1920 x 1200, mentre la batteria da 8580 mAh in dotazione può fornire fino a 700 ore in standby, o 25 ore di musica, per soddisfare le esigenze di utilizzo quotidiano. Con la ricarica rapida potrai ottenere il 50% del totale in una sola ora!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.