Vederci chiaro sarà IMMEDIATO con la Webcam Logitech C920 in offerta!

Le webcam sono parte integrante del mondo social e lavorativo di questo secolo, e senza dubbio averne una a casa di grande qualità è importante. Ora puoi aggiudicartene una di qualità e a un prezzo più basso grazie all'offerta su Amazon, la Logitech C920 HD Pro Webcam!

Infatti da oggi puoi acquistare con uno sconto del 5% su Amazon la webcam Logitech C920 a soli 66,49€, che ti farà risparmiare qualche Euro in vista del tuo aggiornamento di postazione (oltre 15€ in meno rispetto al mese passato!).

Una webcam di qualità per tutti!

Si tratta di un prodotto di facile utilizzo e configurazione, che ti garantirà chiamate, streaming, blog e registrazioni in alta definizione, con video cristallino e audio compreso. La qualità è eccellente fino a 1080p HD, e per l'audio possiede ben 2 microfoni integrati.

La webcam Logitech C920 sarà piccolo salto in avanti per la tua postazione, con i requisiti più permissivi della categoria: è compatibile con Windows 7, Windows 8, Windows 10 o successivo e con la maggior parte delle applicazioni di videochiamata, e funziona in modalità USB Video Device Class con MacOS 10.6 e successivi e Chrome OS - Android v 5.0 e successivi.

