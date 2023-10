Vai ControCorrente con IBL Banca: canone azzerato per un intero anno

Sei alla ricerca di un conto corrente che ti premi per la tua scelta? Vuoi evitare costi nascosti e ottenere un rendimento degno di nota sui tuoi risparmi? Allora è il momento di considerare ControCorrente, il nuovo e innovativo conto offerto da IBL Banca. Per i nuovi clienti che aprono un conto dal 16 giugno 2023 al 16 ottobre 2023, il canone del primo anno è totalmente GRATUITO.

"Semplice" e "Straordinario", due piani per te

ControCorrente di IBL Banca offre due piani per adattarsi alle tue esigenze finanziarie:

Piano "Semplice" che include:

Canone mensile ridotto da 2 euro a 0 euro

Carta di debito inclusa gratuitamente

inclusa gratuitamente Due prelievi e un bonifico online gratuiti ogni mese

Rendimento lordo promozionale fino al 3,30% in base al saldo liquido giornaliero per i primi 12 mesi, e fino allo 0,50% dopo

Piano "Straordinario", che include

Canone mensile ridotto da 8 euro a 4 euro

Carta di debito inclusa gratuitamente

inclusa gratuitamente Possibilità di richiedere la carta di credito a un prezzo speciale

a un prezzo speciale Fino a 5 prelievi e tutti i bonifici online inclusi ogni mese

e tutti i inclusi ogni mese Rendimento lordo promozionale fino al 3,30% in base al saldo liquido giornaliero per i primi 12 mesi, e fino allo 0,50% dopo

Il vantaggio principale di ControCorrente è il rendimento lordo promozionale che puoi ottenere. A seconda del saldo liquido giornaliero, puoi godere di interessi fino al 3,30%. Ecco come funziona:

Fino a 50.000 euro: 3,30%

Oltre 50.000 euro fino a 150.000 euro: 3,00%

Oltre 150.000 euro: 2,50%

ControCorrente si impegna per la trasparenza, eliminando costi nascosti e offrendo condizioni chiare e vantaggiose per i suoi clienti. Inoltre, scegliendo ControCorrente, contribuirai anche a preservare l'ambiente, poiché IBL Banca si impegna a ridurre l'impatto ambientale dei tuoi risparmi.

Se desideri un conto corrente che ti premi per la tua scelta, che ti offra interessi eccezionali e che sia trasparente nelle sue condizioni, allora è il momento di fare il passo e aprire un ControCorrente presso IBL Banca con canone azzerato per il primo anno. Ricorda, questa promozione è valida solo per le nuove aperture dal 16 giugno 2023 al 16 ottobre 2023, quindi non perdere questa opportunità unica ormai in scadenza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.