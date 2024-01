Vai a correre con la tua musica preferita nelle orecchie con le Cuffie Bluetooth Huawei IN OFFERTA

Huawei è un'azienda che nel corso degli anni ha accomunato una storia importante nel mercato dell'elettronica e oggi, su Amazon, le cuffie bluetooth targate Huawei sono scontate del 12% per un prezzo finale di 69,90€.

Cuffie bluetooth Huawei, perfette per lo sport, al 12% di sconto

Gli auricolari Huawei FreeBuds 5i offrono un'esperienza di ascolto di alta qualità grazie alla loro certificazione Hi-Res Audio Wireless, garantendo una risposta in frequenza ampia e un suono ad alta risoluzione. La cancellazione attiva del rumore fino a 42 dB offre la possibilità di scegliere tra modalità Ultra, Generale e Comodo per adattarla all'ambiente circostante. Grazie alla migliorata cancellazione del rumore AI, le voci umane vengono distinte dal rumore ambientale.

Con una autonomia fino a 28 ore di riproduzione musicale con la custodia di ricarica e una ricarica rapida che offre fino a 4 ore di riproduzione con soli 15 minuti di ricarica, gli Huawei FreeBuds 5i consentono di godersi la propria musica preferita in qualsiasi momento.

Gli auricolari sono comodi, compatti e resistenti ad acqua e polvere, offrendo una vestibilità confortevole grazie ai morbidi copriauricolari in silicone disponibili in 3 misure e alla leggera custodia di ricarica. Certificati IP54, possono essere utilizzati in qualsiasi momento della giornata senza preoccupazioni.

Con connettività versatile, gli Huawei FreeBuds 5i possono connettersi contemporaneamente a due dispositivi, offrendo la massima flessibilità. I comandi touch intuitivi consentono di gestire facilmente gli auricolari senza dover estrarre il telefono, garantendo un'esperienza d'uso semplice e intuitiva.

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile uno sconto attivo e applicato del 12% sulle cuffie bluetooth Huawei che vengono messe in vendita a 69,90€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.