Vacanze senza pensieri: roaming incluso con ho. Mobile e tariffe super convenienti

Cosa c’è di peggio che restare senza rete mentre stai guardando la tua serie preferita o lavorando da remoto? Forse scoprire che per avere tanti giga devi spendere una cifra esagerata. Ecco perché le offerte ho. Mobile sono un punto di riferimento nel panorama delle tariffe mobili: trasparenti, complete e accessibili a tutti.

Con solo 6,99€ al mese, hai 150GB, minuti illimitati e SMS senza limiti. Una proposta tra le più competitive attualmente disponibili. Hai bisogno di ancora più dati? Nessun problema: 200GB in 5G a soli 9,99€ al mese oppure 250GB in 5G a soli 11,99€ al mese.

Attivazione semplice e nessun trucco

Che lo si usi per lavorare, navigare, fare videochiamate o restare attivo sui social, c’è una promo pensata per semplificarti la vita e farti risparmiare senza rinunciare a nulla. Con la promozione avrai:

SIM gratuita

Attivazione a soli 2,99€

Prima ricarica: 10€, subito utilizzabile

Portabilità da altri operatori rapida e senza sorprese

Gestione facile direttamente dall’app ho.

E se ti serve più velocità, puoi attivare ho. Il Turbo a soli 1,29€ al mese per navigare anche in 5G quando vuoi – e disattivarlo quando non ti serve. Le offerte ho. Mobile combinano ampia disponibilità di giga, copertura affidabile e costi chiari, senza vincoli né costi nascosti. Scatta, condividi e resta in contatto con chi vuoi, ovunque tu sia. E se resti in Italia? La copertura è estesa e affidabile anche nelle località di villeggiatura più remote. Le offerte ho. Mobile combinano ampia disponibilità di giga, copertura affidabile e costi chiari, senza vincoli né costi nascosti. Vai sul sito ufficiale, scegli il piano più adatto alle tue esigenze e inizia a usare il tuo smartphone con tutta la libertà che meriti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.