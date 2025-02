Vacanze estate 2025: ecco le nuove offerte di Lastminute.com

Per tanti viaggiatori italiani questi sono mesi cruciali in vista della preparazione della loro vacanza estiva. O almeno, questo vale per i viaggiatori consapevoli, cioè quelli che non si riducono all'ultimo per prenotare. A tutto vantaggio, va da sé, tanto del risparmio quanto della destinazione prescelta.

E a proposito di risparmio, abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte per le vacanze dell'estate 2025 da Lastminute.com, punto di riferimento per la prenotazione dei viaggi, in particolare per tutti coloro che intendono risparmiare.

Le offerte per le vacanze estive 2025 di Lastminute.com

Ecco dunque una doppia lista di offerte per le vacanze estive di quest'anno del portale Lastminute.com. Dapprima trovate tre proposte per una vacanza di coppia, in seguito invece tre promo riguardanti una vacanza in famiglia.

Per coppie

Madeira (Portogallo) da 526 euro a persona per 4 notti dal 12 al 16 giugno presso l'Allegro Madeira con colazione inclusa (voli compresi nel prezzo)

Dubai (Emirati Arabi) da 671 euro a persona per 4 notti dal 2 al 6 luglio presso l'Occidental Sharjah Grand con colazione inclusa (voli compresi nel prezzo)

Creta Est (Grecia) da 306 euro a persona per 3 notti dal 22 al 25 settembre presso l'Imperial Palace for Adults Only con mezza pensione (voli compresi nel prezzo)

Per famiglie

Alghero, Stintino e Castelsardo (Sardegna) da 318 euro a persona per 3 notti dal 1° al 4 giugno presso il GH Santina con colazione inclusa (voli compresi nel prezzo)

Hurghada (Mar Rosso) da 359 euro a persona per 6 notti dal 24 al 30 giugno presso l'Hilton Hurghada Plaza con colazione inclusa (voli compresi nel prezzo)

Istanbul (Turchia) da 461 euro a persona per 4 notti dal 12 al 16 giugno presso il Glk Premier Acropol Suites & Spa con colazione inclusa (voli compresi nel prezzo)

Il sito di prenotazione viaggi Lastminute.com offre una pianificazione della vacanza nei minimi dettagli, incluse le esperienze locali destinate a tutte quelle persone che vogliono vivere la propria destinazione prescelta come autentici local.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.