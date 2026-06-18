Vacanze all'estero? Per navigare in sicurezza una VPN è necessaria, ecco quale scegliere

Per attivare una nuova VPN in vista delle vacanze estive, soprattutto per chi viaggia all'estero, la soluzione giusta è rappresentata da NordVPN, servizio ora disponibile con un prezzo ridotto a 3,37 euro al mese, scegliendo il piano di 28 mesi (24 mesi + 4 mesi extra) e anche con 30 giorni di garanzia di rimborso. L'offerta è disponibile tramite il sito ufficiale di NordVPN, accessibile qui di sotto. Con queste condizioni, NordVPN si conferma un riferimento assoluto per chi ha bisogno di una nuova VPN.

La VPN giusta da attivare in estate

Con NordVPN è ora possibile accedere a una VPN completa e ricca di vantaggi, in grado di soddisfare appieno chi ha bisogno di un servizio completo per poter navigare in sicurezza.

Tra le specifiche della VPN troviamo la crittografia del traffico dati, in modo da poter accedere a Internet senza rischi anche quando la connessione non è privata.

Da segnalare anche una politica no log che elimina il tracciamento dell'attività online, garantendo una maggiore sicurezza agli utenti. C'è poi la possibilità di navigare da 10 dispositivi in contemporanea per ogni account.

La VPN prevede anche un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, in modo da poter garantire una connessione senza blocchi geografici e censure anche all'estero.

Con la promozione in corso, NordVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 3,37 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi con 4 mesi extra. L'offerta include 30 giorni di garanzia di rimborso ed è attivabile trmaite il link qui di sotot.

Si tratta della soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una nuova VPN illimitata e sicura da usare in viaggio e in vacanza all'estero. Per accede alla promo è sufficiente visitare il sito ufficiale di NordVPN.

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