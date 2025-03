Vacanze al mare a marzo: ecco le offerte migliori di Lastminute.com

L'estate è ancora lontana, ma questo non significa che non si possa trovare il caldo in altre località, senza necessariamente andare dall'altra parte del mondo, anzi. D'altronde il trend degli ultimi anni parla chiaro: sono sempre di più gli italiani che decidono di concedersi una vacanza al mare a marzo.

Malta, Spagna ed Egitto sono tre delle destinazioni preferite per una vacanza al mare d'inverno, tre Paesi dove l'estate sembra non finire mai. Di seguito vi riportiamo le migliori offerte del portale Lastminute.com, con tanto di date, hotel e prezzo a persona. E se volete, potete anche prenotare pagando in piccole rate e a interessi zero.

Offerte Lastminute.com per vacanze al mare a marzo

Come promesso, ecco dunque una selezione delle migliori offerte disponibili sul portale di prenotazione viaggi Lastminute.com per una vacanza al caldo d'inverno:

Sliema (Malta) da 366 euro a persona per 4 notti dal 22 al 26 marzo presso l'hotel Barcelo Fortina Malta (voli diretti inclusi)

da per dal 22 al 26 marzo presso l'hotel Barcelo Fortina Malta (voli diretti inclusi) Can Pastilla (Palma di Maiorca) da 261 euro a persona per 5 notti dal 20 al 25 marzo presso l'hotel Saulo By Puro (voli diretti inclusi)

da per dal 20 al 25 marzo presso l'hotel Saulo By Puro (voli diretti inclusi) Hurghada (Egitto) da 473 euro a persona per 4 notti dal 12 al 16 marzo presso il resort Hilton Hurghada Plaza (voli diretti inclusi + colazione)

da per dal 12 al 16 marzo presso il resort Hilton Hurghada Plaza (voli diretti inclusi + colazione) Sharm El Sheikh (Egitto) da 389 euro a persona per 4 notti dal 24 al 28 marzo presso l'hotel Barcelo Tiran Sharm (voli diretti inclusi + mezza pensione)

da per dal 24 al 28 marzo presso l'hotel Barcelo Tiran Sharm (voli diretti inclusi + mezza pensione) Mogan (Gran Canaria) da 512 euro a persona per 4 notti dal 18 al 22 marzo presso l'hotel LIVVO Lago Taurito (voli diretti inclusi + formula all inclusive)

Tra le cinque offerte qui sopra, segnaliamo la proposta per 4 notti a Sharm El Sheikh da 389 euro a persona, prezzo che include i voli diretti da e per l'Italia più la formula mezza pensione, con colazione e cena inclusi. La partenza è fissata per l'ultima settimana di marzo, con rientro il giorno 28. Trovate maggiori informazioni sul sito ufficiale Lastminute.com.

