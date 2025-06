Vacanza all'estero più sicura con la VPN di Surfshark

Durante una vacanza all'estero i turisti possono imbattersi in diverse insidie. Uno dei pericoli maggiori è la connessione a una rete Wi-Fi pubblica, come quella di aeroporti e hotel. Il rischio è infatti che un utente malintenzionato riesca a "bucare" la rete, avendo così libero accesso ai dati personali e sensibili.

Per navigare in sicurezza anche sotto questo tipo di reti è necessario l'utilizzo di una VPN, il servizio di rete privata virtuale che permette di nascondere il proprio indirizzo IP e, di conseguenza, tutta l'attività svolta sul web. Una delle migliori VPN è quella di Surfshark, che può vantare funzionalità extra per la sicurezza e privacy degne di nota.

In questi giorni i piani di due anni di Surfshark VPN sono disponibili a partire da 1,99 euro al mese, uno dei prezzi più bassi di sempre. La promo in corso prevede anche tre mesi extra di servizio in regalo, sconti fino all'87% e una garanzia di rimborso della durata di 30 giorni.

Come connettersi in sicurezza a una rete Wi-Fi pubblica

La connessione sicura al Wi-Fi pubblico richiede l'attivazione di una VPN. Dopo aver completato l'iscrizione al servizio, occorre scaricare l'app, effettuare l'accesso con le proprie credenziali e scegliere un server dei tanti presenti nella lista.

Con Surfshark è possibile navigare in Internet in completa sicurezza, tramite il mascheramento dell'indirizzo IP e la crittografia dei dati. Tra le sue funzionalità più interessanti si annovera anche il Dynamic MultiHop, attraverso cui è in grado di criptare i dati due volte grazie a una doppia VPN.

Ci sono poi funzioni aggiuntive quali l'ad blocker, che blocca gli annunci pubblicitari presenti sui siti web per una navigazione in Internet più godibile, e il blocco dei cookie pop-up, grazie al quale è possibile connettersi alla rete Internet evitando di essere tracciati ogni volta che ci si collega a un sito web o a un servizio.

Un singolo account di Surfshark può essere utilizzato su un numero illimitato di dispositivi, in modo da proteggere quanti device si desiderano.

