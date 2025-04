Uxday 2025: il 6 giugno a Faenza (codice sconto del 10%)

Mancano ormai meno di due mesi alla nuova edizione di uxday, appuntamento che si terrà a Faenza il 6 giugno 2025 presso il Cinema Teatro Sarti. L'evento, organizzato dai ragazzi del GrUSP, sarà un'occasione per "abbattere le barriere tra codice e design, sperimentare nuove soluzioni e dare forma a un digitale che funzioni per tutti". La User Experience mette a confronto developer e designer, per questo non è sempre facile conciliare visioni diverse, strumenti spesso incompatibili e priorità divergenti. uxday 2025 si propone allora come un momento di aggiornamento, riflessione e networking ma soprattutto di incontro tra tutte le professionalità che ruotano attorno al mondo della UX.

Speaker e talk del uxday 2025

La quarta edizione di uxday offrirà interventi di esperti che arricchiranno la community con esperienze e casi di studio su Design & Accessibilità, User Research & Testing, Etica e Sostenibilità, UX Writing e Intelligenza Artificiale per la user experience. Si parlerà quindi di:

"Alberi e UX: come progettare customer journey per un impatto green" - Costanza Mosi, Head of Product @ Treedom.

"Come condurre un test di accessibilità con utenti e sopravvivere" - Sara Bianchini, UX designer @Buildo.

"Come creare un dialogo continuo con gli utenti per guidare le scelte di prodotto" - Nicole Nardelli, Senior Product Designer @ Redokun.

"Il redesign del sito Satispay: come si integrano strategia di progetto e strategia di contenuto" - Valentina Ziliani, Content Designer @ Superpunto, e Federica Pecoraro, Founder and Design Director @ Fightbean.

"Ma progettare è futureproof? Quando delegare all'AI e quando fidarsi del nostro istinto umano" - Chiara De Angelis, Competence Center Lead Discovery & Define @Fifth Beat, e Gabriele Diana, Competence Center Lead Strategy & Business @ Fifth Beat.

"Politica e design: l'impatto delle nostre scelte" - Alessandro Caliandro, Head of UX.

Previsti anche due "Lightning Talk":