Uxday 2025 a Faenza il 6 giugno. Codice sconto del 10%

Il 6 giugno 2025 torna uxday, l'evento dedicato alla User Experience che si terrà presso il Cinema Teatro Sarti di Faenza. Manca ormai meno di un mese alla quarta edizione della conferenza organizzata dal GrUSP che quest'anno punta a far dialogare sviluppatori e designer per costruire insieme un digitale più inclusivo, funzionale e accessibile a tutti.

Uxday 2025 sarà un momento prezioso per aggiornarsi, confrontarsi su casi concreti e creare connessioni tra i professionisti della UX. L'obiettivo è quello di superare le differenze tra codice e design favorendo la collaborazione tra professionisti con competenze e prospettive spesso distanti.

Cosa aspettarsi dall'uxday 2025: temi e speaker

Durante l'evento, si alterneranno talk su temi cruciali per il futuro dell'esperienza utente, come design accessibile, User Research & Testing, sostenibilità ambientale ed etica, UX writing e intelligenza artificiale. L'evento mira non a caso ad "abbattere le barriere tra codice e design, sperimentare nuove soluzioni e dare forma a un digitale che funzioni per tutti".

Il programma di quest'anno è particolarmente ricco di speaker e talk:

"Alberi e UX: come progettare customer journey per un impatto green" - Costanza Mosi, Head of Product @Treedom.

"Come condurre un test di accessibilità con utenti e sopravvivere" - Sara Bianchini, UX designer @Buildo.

"Come creare un dialogo continuo con gli utenti per guidare le scelte di prodotto" - Nicole Nardelli, Senior Product Designer @Redokun.

"Il redesign del sito Satispay: come si integrano strategia di progetto e strategia di contenuto" - Valentina Ziliani, Content Designer @Superpunto, e Federica Pecoraro, Founder and Design Director @Fightbean.

"L'AI nella Ricerca Utente: Strumenti, casi d'uso e best practice" - Valentina Marzola, Service & Experience Designer.

"Ma progettare è futureproof? Quando delegare all'AI e quando fidarsi del nostro istinto umano" - Chiara De Angelis, Competence Center Lead Discovery & Define @Fifth Beat, e Gabriele Diana, Competence Center Lead Strategy & Business @Fifth Beat.

"Politica e design: l'impatto delle nostre scelte" - Alessandro Caliandro, Head of UX.

"Vedere per credere: mappare sistemi complessi per trovare problemi e soluzioni " - Service & UX Designer @Giallocobalto.

Sono poi previsti due Lightning Talk:

"Applicare il concetto di transilienza nel digital product design" - Valentina Lozano Nasi, Specialist in Human Adaptation eClimate Psychology, e Giulia Di Gregorio, Manager @Jakala, Sustainable Service Designer.

"Patient Journey: quando l'utente è un paziente" - Emanuela Giovannoni, Data Visualization manager & Learning designer.

Come partecipare: usa il codice sconto "media_HTMLIT"

Uxday 2025 sarà fruibile sia in presenza che online. Chi sceglie di partecipare fisicamente potrà usufruire di pranzo, coffee break, accesso alla diretta streaming e alle registrazioni. È disponibile anche un codice sconto del 10% per chi vuole partecipare in presenza: inserisci "media_HTMLIT" al momento dell'acquisto.

Non perdere l'occasione di vivere una giornata all'insegna della UX e del confronto tra e con esperti del settore!