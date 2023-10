uxday 2024: aperta la Call For Paper

Organizzata dagli specialisti del GrUSP, l'uxday è la prima conferenza italiana dedicata esclusivamente alla User Experience espressa in tutte le sue declinazioni. La prossima edizione dell'evento, cioè la terza in ordine temporale, avrà luogo a Faenza il 7 Giugno 2024 presso il cinema Sarti. Sarà un'occasione per incontrare la community italiana di UX Designer, scoprire tutte le ultime novità su questo argomento, aggiornare le proprie competenze e scambiare esperienze con gli altri partecipanti.

Partecipa alla Call For Paper

L'evento si svolgerà sia in presenza che online, in modalità ibrida. È ancora troppo presto per la pubblicazione di un programma completo ma fino al 31 Gennaio 2024 sarà possibile partecipare alla Call For Paper. Questo significa che se vorrai partecipare all'uxday 2024 in qualità di speaker potrai farlo proponendo le tue idee. Vuoi affrontare un argomento specifico in tema di UX Desing? Visita la pagina della CFP e compila il modulo richiesto in tutte le sue parti.

La CFP è stata strutturata in 4 brevi sezioni con cui raccogliere tutti i dati relativi ai talk proposti e alle domande di partecipazione come speaker.

Come pertecipare alla Call For Paper

Prima di iniziare tieni conto che ogni sessione della conferenza avrà una durata di 35-40 minuti, compreso il tempo dedicato alle domande e alle risposte con la partecipazione del pubblico. Se hai intenzione di presentare più proposte sei liberissimo di farlo e potrebbe essere un'ottima idea. Cerca comunque di scegliere quelle che ritieni siano le 3 migliori e assicurati che l'abstract permetta di capire sin da subito di cosa parlerai e come presenterai i vari argomenti.

In ogni caso il GrUSP ha messo a disposizione una risorsa con cui capire al meglio perché dovresti candidarti come speaker dell'uxday, come scrivere un abstract e come scegliere il titolo più adatto per i tuoi talk.

I candidati scelti come speaker avranno accesso alla conferenza, compresi i coffe break e il pranzo. Parteciperanno ad una cena con gli altri speaker la sera prima della conferenza e verrà loro offerta una notte in hotel o in alternativa una Bronze sponsorship gratuita per la propria azienda o uno sconto dello stesso valore per una sponsorship di maggior livello.

Biglietti in Very Early Bird

Sono già in vendita i biglietti in Very Early Bird a prezzo scontato e in numero limitato. Essi includono l'accesso alla conferenza in presenza, pranzo e coffee break, accesso alla venue virtuale e alle registrazioni. Non includono invece i workshop in presenza che si terranno il giorno prima della conferenza.