UX Designer: come diventare dei professionisti della user experience

Il giorno stesso in cui si è capito che l'utente andava messo al centro dei progetti relativi alle interfacce, quel giorno è nato l'UX Designer. Non è stato qualcosa di immediatamente codificato: l'esperienza prima, la semiotica poi, l'evoluzione dei codici di sviluppo nel frattempo, ma tutto convergeva verso una sempre più organica, consapevole e strutturata modalità. La User Experience (UX) è infatti elemento in grado di sbloccare valore ed errori di progettazione delle interfacce potrebbero avere effetti devastanti su modelli di business o valide idee in cerca di mercato. Ecco perché oggi gli esperti di UX sono sempre più cercati ed importanti: sono anelli importanti di una catena che porta verso la messa a terra dei progetti, colori i quali possono dar corpo e forma alle ambizioni.

Diventare e UX Designer non implica particolari conoscenze pregresse (sebbene esperienze da Project manager, Visual designer o Front-end developer siano di grande utilità per velocizzare la curva di apprendimento), ma più che altro la capacità di maturare una cultura nella quale l'esperienza dell'utente è l'obiettivo fondamentale di ogni scelta. A questo punto interverranno competenze specifiche - di sviluppo, ma non soltanto - utili a trovare le giuste soluzioni, consentendo di mettere in piedi una UX ben formata, a regola d'arte, in grado di ottemperare a tutti i bisogni che l'utente potrebbe esprimere.

CorsoUX.it è la risposta che oltre 2000 professionisti hanno già trovato per fare un passo fondamentale nella direzione dell'UX Design. CorsoUX.it, infatti, fa parte dell'istituto di formazione europeo in tre lingue (spagnolo, inglese e italiano) denominato EULE Institute e mette a disposizione un metodo che in poco tempo consente di apprendere gli elementi fondamentali del mestiere. Diventare UX Designer significa oggi aprirsi importanti opportunità di carriera, con sbocchi interessanti anche in termini di soddisfazione economica, elevando un comune sviluppatore rispetto a chi ha solamente una nozionistica legata alla conoscenza del codice.

All'UX Designer sono richieste inoltre capacità di comunicazione, creative e di problem solving, nonché una forte attitudine di lavoro in team e di apprendimento continuo per riuscire sia a dialogare con le varie funzioni interessate al progetto, sia ad evolvere competenze e punti di vista nel tempo. Ma tutto ha inizio, come sempre, da solide competenze.

CorsoUX.it

CorsoUX.it si distingue da altre formule per una serie di caratteristiche peculiari che lo rendono particolarmente adatto in ogni circostanza. L'orizzonte delle possibili figure interessate ad un corso per diventare UX Designer è composto da studenti che intendono orientare il proprio futuro; professionisti che, attraverso la formazione, intendono trovare nuove opportunità o elevare la propria posizione all'interno del contesto aziendale; appassionati che nell'UX Design hanno intravisto la chiave per dare maggior linfa alle proprie idee. In ogni caso si tratta di una scelta nutrita dall'ambizione e che in CorsoUX.it può trovare tutto quanto necessario per attingere ad un pacchetto di nozioni completo e ben organizzato.

Il corso, infatti, si caratterizza per la capillarità con cui approfondisce il tema dell'UX Design: non soltanto uno sguardo di contesto che poco è utile all'applicazione pratica, quanto più una serie di canali che - identificabili in quattro moduli distinti - penetrano la materia per offrire uno sguardo completo ed effettivo su progettazione e sviluppo di una valida user experience.

Questi i quattro moduli su cui il corso è organizzato:

User Research

"un UX designer è colui che fa molta ricerca sull’utente, prende decisioni che si basano su ricerche e analisi specifiche (come i test). Quasi non esiste la fase creativa e di disegno in questa parte del processo di ottimizzazione della user experience. Al giorno d’oggi tutti vogliono essere degli innovatori, ma concepire idee che siano coerentemente innovative, usabili ed utili, è di fatto piuttosto difficile – specialmente se non abbiamo chiaro ciò che i nostri utenti vogliono davvero";

"progettando la UX si deve tener conto di tutti i comportamenti, non solo quelli scontati. Per questo motivo un UX Designer crea, per esempio, i Customer Journey e gli User Flows. Quest’area è chiamata in inglese Interaction Design ed è una componente fondamentale nel campo dell’esperienza utente. Comprende l’architettura dell’informazione e la progettazione per definire il modo in cui un prodotto si comporterà";

"in questa parte si trattano argomenti come colori, tipografia, forme, immagini e componenti UI in generale. Anche se l’interfaccia grafica è la parte finale del processo, non è di certo l’ultima in ordine di importanza. Nessuno vuole comprare da sitiweb “brutti” o non semplici da utilizzare. La UI, User Interface, deve essere pulita, facile da capire e rispecchiare tutti i valori del brand aziendale. Inoltre deve essere assolutamente accessibile, ed usabile, da tutti i dispositivi, per questo si parla di omnicanalità e design responsive";

"i testi scritti sono User Experience. Non possiamo creare solo il “contenitore” bene e non curare il “contenuto”. Per questo motivo si parla da anni di UX Writing, cioè tutte quelle tecniche e buone pratiche per ottimizzare i testi, specialmente quelli brevi (microcopy), come titoli, descrizioni, testi sui pulsanti o vicino ad essi, messaggi di errore o di validazione eccetera".

CorsoUX.it: come, quanto e quando vuoi

Altra fondamentale peculiarità che CorsoUX.it mette a disposizione è nella modalità con cui la formazione viene erogata, sposando al tempo stesso due necessità parallele: quella di una quanto più rapida e miglior formazione possibile, ma al tempo stesso anche la libertà di poter dosare lezioni ed esercitazioni in base alle proprie specifiche necessità. La formula vincente che ha già formato oltre 2000 studenti è stata quella di una serie di lezioni on-demand da fruire senza scadenza e senza ritmi prestabiliti, lasciando così che ognuno possa affrontare il percorso secondo le proprie necessità. Se mediamente ogni modulo può essere affrontato in circa un mese di lavoro, è pur vero che un impegno maggiore può accelerare il passo e chi ha poco tempo a disposizione può comunque raggiungere comodamente l'obiettivo. Una volta avuto accesso alla piattaforma, infatti, non ci saranno limitazioni nell'uso né all'accesso ai mentor, potendo così avere a disposizione tutto quanto utile in qualsiasi momento.

Quella che è un'opportunità evolutiva per studenti, developer e appassionati, lo è a maggior ragione per le aziende che intendono investire nella formazione per far fare un salto di qualità ai propri team di sviluppo. Brand del calibro di Docebo, Fluentify, Mondo Convenienza, TeamSystem, Siemens, KFC, Bottega Verde, Bernabei e altri ancora fanno già parte del corpus di aziende che si avvalgono dei servizi CorsoUX.it, erogando così formazione per i propri dipendenti a tutto vantaggio dei risultati ottenuti con la propria utenza.

Per completare il percorso è necessario realizzare circa 45 progetti, ognuno dei quali orientato a fornire specifiche competenze, fino al completamento delle molte tematiche proprie dei moduli. Si può scegliere il corso completo o un singolo modulo verticale, così come un'azienda potrebbe acquistare più corsi a prezzo ridotto per applicare la formazione di CorsoUX.it su più dipendenti.

Massima libertà di scelta e di organizzazione, insomma, per fare in modo che ogni esigenza possa trovare risposta: la piattaforma mette a disposizione oltre 400 ore tra lezioni scritte, video ed esercitazioni fruibili, con un quantitativo di materiale tale da poter declinare in modo molto specifico l'intero quadro dell'UX Design attraverso lezioni tenute da professionisti senior di affermata reputazione.

L'occasione del Black Friday è doppiamente interessante perché non solo apre una nuova opportunità, ma mette a disposizione anche un coupon utile ad ottenere uno sconto di 300€ sul costo complessivo. 300€ avanzati, insomma, grazie ad una semplice scelta giusta nel momento giusto: 300€ da parte che potranno essere investiti nel prossimo progetto personale. Un investimento di logica e di ambizione, insomma, ma soprattutto di visione: una scommessa sull'UX è una scommessa vinta, ma va affrontata con un paniere di competenze che difficilmente è possibile mettere insieme con la sola esperienza.

Il 90% di coloro i quali hanno scelto CorsoUX.it per diventare UX Designer ha già trovato occupazione entro pochi mesi dal termine del percorso formativo e in molti casi le aziende si rivolgono proprio a CorsoUX.it per avere suggerimenti su quali talenti convocare in caso di necessità immediata. Al termine del corso si ha a disposizione un certificato che comprova la formazione ottenuta e la maturazione di quelle competenze fondamentali per applicare l'arte dell'UX Design nel lavoro di tutti i giorni.