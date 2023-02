Usi sempre lo stesso nome utente? Potrebbe essere pericoloso

La scelta del nome utente è spesso un'operazione trascurata nell'apertura di un nuovo account. Ciò non significa comunque che sia meno importante di una password. Se utilizzi lo stesso username per diversi siti web - specialmente quando questo contiene informazioni personali - potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio pericolosa per la sicurezza dei tuoi dati online. Scopriamo perché, insieme al team di NordPass.

Basta una ricerca Google per sapere tutto di te

A differenza delle password, gli username sono pubblici e possono essere facilmente identificati da malintenzionati che cercano di ricostruire il profilo digitale di un individuo. Inoltre, l'utilizzo di un unico nome utente può aiutare inserzionisti e sconosciuti a trovare e monitorare un preciso utente: basta una ricerca Google per risalire a tutti i tuoi account social e alla "traccia" digitale che hai lasciato dietro te. Queste informazioni potrebbero rivelare parecchi dati sul tuo conto, anche dettagli legati alla tua vita reale come residenza, cerchia di amicizie, anche fotografie.

Tutti questi dati potrebbero essere sfruttati per renderti bersaglio di attacchi informatici e phishing. Per questo motivo - sottolineano gli esperti di NordPass - è molto più sicuro utilizzare combinazioni di password e nome utente diverse per ogni account.

5 consigli per creare un nome utente univoco

Sappiamo che l'username, in alcuni casi, si comporta proprio come una seconda pelle della persona. Per questo motivo NordPass ha elaborato 5 consigli per aiutarti a creare un nome utente univoco, che sia al tempo stesso difficile da indovinare.

Evita di utilizzare il tuo indirizzo e-mail come username Non creare combinazioni di nomi utente e password che siano collegati tra loro, come ad esempio parti del ritornello di una canzone famosa Non utilizzare il tuo nome e cognome reali Non inserire mai il tuo numero di telefono, indirizzo o altre informazioni che potrebbero identificarti Non utilizzare nemmeno altre informazioni che potrebbero essere facilmente reperibili online, come ad esempio la marca della tua auto o il nome del tuo animale domestico

Se sei a corto di idee, NordPass offre ai suoi clienti un comodo generatore casuale di nomi utente in cui è possibile scegliere sia la categoria che la relativa lunghezza. In alternativa, utilizza lettere, numeri e simboli casuali per dare vita a uno username unico e difficile da indovinare.

Perché scegliere NordPass per proteggere i tuoi account

NordPass offre una soluzione semplice e sicura per gestire password, dettagli della carta di credito, note protette e le informazioni personali, sincronizzandole su più dispositivi. Grazie alla funzione di compilazione automatica, potrai inoltre effettuare il login a tutti i tuoi account con pochi clic e senza dovere ogni volta riscrivere le credenziali.

Oltre a semplificare la gestione delle password, NordPass offre anche una serie di funzionalità avanzate: Salute Password, ad esempio, ti aiuta a identificare password deboli, vecchie o riutilizzate, mentre il generatore di password uniche ti consente di creare nuove chiavi di accesso complesse.

Con Data Breach Scanner e Breach Monitoring, potrai scoprire se i tuoi dati sensibili sono stati divulgati e ricevere avvisi in caso di violazione del tuo indirizzo e-mail. Tutti i dati sensibili archiviati in NordPass vengono automaticamente crittografati utilizzando l'algoritmo XChaCha20.

È al momento attiva una speciale promozione che ti permette di ottenere il 43% di sconto se scegli di sottoscrivere un abbonamento a NordPass Premium, che include tutte le funzionalità avanzate del gestore. Il prezzo proposto è di 1,69 euro al mese, pari a 40,56 euro per i primi due anni anziché 71,76.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.