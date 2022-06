USB Lexar 3.0 da 32 GB a meno di 8 euro su Amazon

L'unità flash USB 3.0 di Lexar è una delle migliori soluzioni portatile per trasferire e condividere file sia a lavoro che a casa. Il suo design in metallo risulta essere compatto e resistente, proteggendo l'unità e il contenuto con stile. Puoi acquistare questa chiavetta su Amazon ad un prezzo assurdo: solo 8,99€, e in fase di acquisto puoi scontare un ulteriore 5% approfittando del coupon.

La velocità di trasferimento arriva fino a 100 MB/s in lettura consentendo un rapido trasferimento di file, foto e video. Mentre raggiunge velocità fino a 100 MB/s in lettura, ciò consente il trasferimento veloce di enormi quantità di documenti. E per una maggiore versatilità, l'unità è retrocompatibile con i dispositivi USB 2.0.

La chiavetta JumpDrive E31 include una soluzione di sicurezza avanzata con crittografia AES a 256 bit che protegge i tuoi file. Grazie a questa tecnologia puoi creare facilmente una cassaforte protetta da password che crittografa automaticamente i dati. Inoltre, i file eliminati vengono cancellati in modo permanente e sicuro e non possono essere recuperati.

Acquistala ora su Amazon approfittando del coupon del 5%, oltre allo sconto già applicato, e se sei cliente Prime puoi richiedere la spedizione gratuita in 1 giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.