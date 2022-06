URLgApp: da siti Web ad App Android

Alcuni siti Web hanno le giuste caratteristiche per essere distribuiti anche sotto forma di applicazioni mobile, per questo motivo è stata sviluppata una piattaforma come URLgApp che consente di convertire in pochi minuti il proprio progetto online in un'App per il sistema operativo Android.

Come funziona URLgApp

Il funzionamento del servizio, completamente Web based e gratuito, prevede che l'utilizzatore digiti in un apposito form l'URL del sito da convertire e pochi altri dettagli come per esempio il nome dell'applicazione, l'email e l'icona da associare all'App.

Una volta comunicati tutti i dati richiesti e cliccato su "Generate App" viene prodotto un file APK da utilizzare per la pubblicazione. L'applicazione ottenuta può essere utilizzata anche per la distribuzione tramite Google Play Store specificando una Google Play key, il logo della App e il nome del package.

Uno dei vantaggi di URLgApp risiede nel fatto che per utilizzare il servizio non è necessario affrontare alcuna procedura di registrazione.

Esso è inoltre totalmente gratuito e viene finanziato tramite un canale Patreon a cui può iscriversi chi desidera sostenere il lavoro dell'autore.

Per non pesare eccessivamente sul server che anima la piattaforma, per il momento ancora in fase di betatest, in presenza di un gran numero di utilizzatori si verrà messi in coda e attendere che il proprio processo di generazione dell'APK possa essere inizializzato.

HTML Generate App

Lo stesso creatore di URLgApp mette a disposizione HTML Generate App, un servizio che consente di convertire file HTML, fogli di stile CSS e asset JavaScript in un'applicazione Android completa.

Per procedere è bene tenere presente che i file utilizzati, che verranno rimossi dal server in caso di generazione dell'App o di fallimento della procedura, non dovranno presentare spazi all'interno dei nomi, dovranno trovarsi all'interno della medesima cartella e che il tag iframe non è supportato.