Urbanista Paris: auricolari wireless a prezzo SGRETOLATO (-64%)

Tieniti forte perché sto per segnalarti un'offerta da urlo. Se fai presto oggi puoi portarti a casa degli auricolari wireless eccezionali a un prezzo incredibile. Quindi non perdere tempo, vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Urbanista Paris a soli 24,99 euro, invece che 69 euro.

Goditi dunque uno sconto incredibile del 64%. Grazie a questo ribasso, al limite della follia, puoi risparmiare ben 44 euro sul totale. Soprattutto acquisti delle cuffiette Bluetooth molto comode e che garantiscono un audio eccezionale sia per ascoltare musica che per fare chiamate.

Urbanista Paris: auricolari wireless meravigliosi

Gli auricolari wireless Urbanista Paris sono comodissimi perché hanno un design leggero ed ergonomico che si adatta perfettamente alla forma dell'orecchio. Anche la custodia e molto leggera e ha un design compatto, così la può infilare tranquillamente in tasca e averli sempre con te. La tecnologia Bluetooth ti permette di associarli velocemente al tuo dispositivo mantenendo una connessione stabile.

Godono di resistenza all'acqua di grado IPX5 e quindi le puoi usare anche per praticare sport o sotto la pioggia. Sono dotati della tecnologia di cancellazione del rumore, per cui le chiamate saranno sempre perfette e chi ti ascolta udrà la tua voce forte e cristallina. E potrai tenerle per ben 20 ore di riproduzione e 110 ore in stand-by. Inoltre le puoi ricaricare in modalità wireless.

Non ci sono molti giri di parole da fare, a questa cifra sono da prendere subito. Quindi vai adesso su Amazon e acquista i tuoi Urbanista Paris a soli 24,99 euro, invece che 69 euro. Se completi l'ordine ora li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.