UPDF, l'editor PDF potenziato dall'IA (oggi con il 63% di sconto)

Quando in mano si ha un file PDF, a disposizione si hanno sempre contenuti preziosi: è questo il formato dei report e delle relazioni, dei manuali d'uso e delle presentazioni, nonché di tutti quegli scambi informativi che richiedono la miglior fedeltà possibile tra il messaggio inviato e quello ricevuto. Quando in mano si ha un PDF, insomma, a disposizione si ha una ricchezza di nozioni, competenze ed unità informative tale per cui diventa essenziale avere anche i giusti strumenti per poter gestire tutto ciò. Il nuovo UPDF Editor nasce a tal fine come nuova frontiera degli editor per file PDF, elevandone le capacità di gestione e interazione attraverso una serie di funzioni che l'Intelligenza Artificiale è in grado di esaltare.

Un software di questo tipo può cambiare completamente il proprio rapporto con i file PDF e la loro stessa utilità, poiché ne trasforma la percezione e le modalità di utilizzo: ogni singolo elemento diventa qualcosa sul quale è possibile agire in modo proattivo, ricombinando i contenuti, aggiungendo appunti e molto altro ancora.

UDPF Editor: tutto il valore dell'IA

UPDF Editor è un vero e proprio editor per file PDF, ma in aggiunta alle tradizionali funzioni di utilità per la gestione di questo tipo di file, si porta appresso tutte le potenzialità di una assistenza basata su Intelligenza Artificiale. Questo aspetto è cruciale poiché offre all'utente potenzialità nuove sulla gestione dei contenuti: il PDF, dall'essere un file monolitico pensato per la mera distribuzione di informazioni, diventa materia prima a disposizione per elaborazioni, nuove creazioni, sviluppo di testi e molto altro ancora.

Non c'è elemento che non possa essere rielaborato, insomma, rendendo il PDF più una piattaforma di sviluppo che non un file fine alla distribuzione di elementi informativi. Tra le funzionalità disponibili, ad esempio, figurano:

Modifica dei file

Grazie all'editor è possibile modificare testi, immagini, link, header e footer, tanto su Mac quanto Windows, nonché su iOS, iPad OS e Android per portare medesime funzionalità anche su piattaforma mobile

Sincronizzazione dei file

Ogni lavoro iniziato su desktop può essere completato in mobilità e viceversa: UPDF Editor consente di tenere sincronizzati i device per poter usare il cloud come base di appoggio tramite la quale aggiornare i file su tutti i device utilizzati

PDF da leggere e PDF su cui prendere appunti, annotare modifiche possibili, indicare elementi di particolare importanza e altro ancora: i file possono essere fruiti su pagina singola o su doppia pagina, potendo sottolineare o evidenziare a piacimento ogni elemento interessante, aggiungendo altresì note, commenti, adesivi o firme digitali

Conversione dei PDF in altri formati

una funzione cruciale, perché troppo spesso il PDF è considerato un punto di approdo dal quale non si torna indietro: UPDF Editor dimostra invece come da un PDF si possano trarre file Word, Excel, PowerPoint, RTF, HTML, PNG, JPG o altri ancora grazie ad una rielaborazione intelligente dei contenuti individuati

Ogni file PDF può essere adeguatamente protetto con una password, affinché soltanto gli utenti autorizzati possano avervi accesso

Questa funzione consente di estrapolare dati e informazioni anche da documenti catturati con lo scanner, affinché il testo torni ad essere materia viva rielaborabile in digitale, con tanto di supporto per ben 38 lingue da tutto il mondo

Merge PDF

La funzione di "merge" consente di unire più PDF in uno soltanto, così da poterne facilitare invio e distribuzione

L'editor consente di compilare form su PDF o di aggiungere firme digitali, aggiungendo così informazioni cruciali

A tutto ciò si aggiunga ciò che l'Intelligenza Artificiale è in grado di apportare, ossia la possibilità di creare sommari o traduzioni: è sufficiente selezionare il testo ed avviare la rielaborazione tramite IA, ottenendo in cambio tutto quanto utile per la propria produttività. Tale potenzialità può facilmente cambiare le carte in tavola quando si studia o si lavora, ossia quando il tempo è prezioso ed uno strumento intelligente in aiuto può consentire di fare tutto meglio e più in fretta. L'IA diventa in questo contesto una strategia chiave, che UPDF Editor consente di mettere a terra con grandi benefici in ogni passaggio.

Utilizzare l'IA è come redigere un documento a quattro mani, potendo contare sulla competenza dell'Intelligenza Artificiale per espletare tutti quei compiti che richiedono maggior dispendio di tempo. Ciò consente di dedicare il proprio impegno e la propria concentrazione su altri compiti più importanti, riuscendo così a portare a termine compiti più complessi in tempi più contingentati. Il valore di tutto ciò lo si può misurare quotidianamente ed è estremamente più alto di quanto non costi l'accesso ad un potenziale di questa caratura.

UPDF Editor: multipiattaforma e scontato

Il fatto che UPDF Editor sia per vocazione propria un software multipiattaforma, lo rende trasversale tanto tra mondo Mac e Windows quanto tra le sfere desktop e mobile. Ovunque si necessiti di mettere mano ad un file PDF, insomma, è possibile attingere al proprio editor intelligente sapendo di poter contare sulle sue molteplici funzionalità.

Nasce così un nuovo modo di intendere l'uso, la fruizione e l'elaborazione di file PDF: UPDF Editor consente di avere un software all-in-one per ogni utilità, cambiando radicalmente il rapporto con questo tipo di file e consentendo inoltre di accedere a tali opportunità ad un prezzo oltremodo sostenibile.

