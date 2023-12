Unravel 2 Switch: prezzo in caduta libera su Amazon (20,99€)

Arriva uno sconto monstre per Unravel 2 - Switch, il gioco di avventura di Nintendo Switch che si trova in vendita a 20,99€ invece di 38,45€. Ci troviamo davanti a un risparmio superiore al 45%. Ecco il link all’offerta.

Il gioco Unravel 2 per Nintendo Switch è il regalo di Natale perfetto per gli amanti dell’avventura e dei giochi coinvolgenti, che vogliono arricchire il catalogo della propria console.

Unravel 2 Switch in sconto del 45% su Amazon

Si tratta di un gioco appassionante, visto da una diversa prospettiva e ispirato a personaggi scandinavi. Il gamer si troverà davanti a scenari naturali stupendi, ambienti urbani unici e splendide location. Andando avanti nel gioco, visto con gli occhi di Yarny, il giocatore si troverà di fronte a nuove sfide e nuovi spazi da scoprire. Il gioco, quindi, si farà sempre più interessante.

Non mancano i rompicapo da risolvere e tanti nuovi modi di giocare, che portano l’utente ad immergersi totalmente in un mondo di sfide e avventure senza tempo. Gli appassionati della Nintendo Switch avranno la possibilità di vivere emozioni e storie appaganti e di giocare con personaggi simpatici e particolari.

Unravel 2 Switch, il gioco di avventura per Nintendo Switch, si trova in offerta sul sito amazon.it a 20,99€, per effetto dello sconto del 45%. L'articolo è venduto e spedito da Amazon, con la consegna garantita entro Natale. Inoltre, per gli utenti Prime, le spese di spedizione sono gratuite, con la possibilità di usufruire della spedizione ultrarapida.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.