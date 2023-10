Un'OFFERTA DA PAURA per la stampante multifunzione HP DeskJet 4120e

Se stai cercando per casa tua una stampante OTTIMA, che possa essere la comodità per eccellenza, hai un'occasione d'oro proprio con l'offerta di oggi. Si tratta niente meno che di una stampante multifunzione a getto d'inchiostro di HP, che ti aiuterà in tutte le mansioni di scanning e stampa.

Infatti da oggi puoi acquistare in offerta su Amazon la Stampante HP DeskJet 4120e a soli 59€, usufruendo del taglio di prezzo del 35% rispetto a quello originale, ovvero un risparmio per te di 32€.

Come in ufficio, ma a casa tua!

Come detto, si tratta di una stampante multifunzione a getto d'inchiostro a colori, che può effettuare anche scansioni, e con ADF da 35 fogli A4. Con questa stampante portai effettuare chiaramente stampe anche da smartphone o tablet attraverso l'app HP Smart. Importante però: essendo una stampante HP+ all'avanguardia, per funzionare richiede un account HP, una connessione Internet continua e l'uso esclusivo di cartucce di inchiostro originali HP.

Questa Stampante HP DeskJet 4120eti offre decine di possibilità, e anche una velocità seria: stampa fino a 8,5 ppm in bianco/nero, 5,5 ppm a colori, a getto d'inchiostro, con risoluzione fino a 300 x 300 dpi, su carta comune A4, A5, A6 con grammatura da 60 a 90 g/m², buste, e carta fotografica.

