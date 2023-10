Un'OFFERTA BOMBA su Amazon per le Cuffie Wireless Sony WH-1000XM4

Le cuffie di grande qualità sono per Sony un vanto in quanto a produzione, e la scelta di milioni di persone del mondo ogni anno ricadono proprio sulle cuffie dell'azienda giapponese. Ebbene va da sé che i prodotti più performanti siano anche i più costosi, ma ci sono occasioni, come in questo caso, dove puoi approfittare di offerte esagerate e risparmiare davvero tanto!

Infatti da oggi puoi acquistare in offerta su Amazon le Cuffie Wireless Sony WH-1000XM4 a soli 229€ con uno sconto del 40% che ti farà risparmiare oltre 150€ sul totale!

Niente rumore, solo suono perfetto!

Queste cuffie godono di una qualità eccezionale, premium, e supportano Hi-Res Audio e ottimizzano i file musicali compressi tramite la nuova tecnologia DSEE Extreme. Come da titolo, anche chi ti sentirà lo farà in modo perfetto con la cancellazione del rumore leader del settore, alimentata dal processore noise cancelling HD QN1 e dal nuovo Chip Bluetooth.

Tra le altre chicche che possiedono queste Cuffie Wireless Sony WH-1000XM4, una funzione smart che spegne le cuffie quando non le si indossa, e un'altra che mette automaticamente in pausa la musica quando si avvia una conversazione.

