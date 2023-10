Uno sconto di 2.000 euro? Te lo offre Carta Platino Business American Express

Sei un imprenditore o un responsabile finanziario alla ricerca di un modo per ottimizzare le spese aziendali? American Express ha l'offerta perfetta per te. Solo fino al 23 novembre 2023 puoi accedere a una promozione con la Carta Platino Business American Express, che ti permette di ottenere uno sconto di 2.000 euro sui tuoi acquisti aziendali. Ma questo è solo l'inizio delle opportunità che questa carta esclusiva offra tua azienda.

I vantaggi chiave della Carta Platino Business American Express

Il vantaggio principale della Carta Platino Business American Express è senza dubbio l'opportunità di risparmiare 2.000 euro sui tuoi acquisti aziendali. Basta spendere 50 mila euro nei primi 12 mesi dall'emissione per ottenere questo straordinario sconto. Con la Carta Platino Business American Express, guadagni 1 punto Membership Rewards per ogni euro speso. Questi punti possono essere utilizzati per ottenere sconti Shop with Points per ridurre il saldo del tuo conto Carta o per scegliere tra una vasta gamma di premi dal Catalogo.

La Carta Platino Business American Express offre una protezione completa contro l'uso illecito della carta da parte di terzi in caso di smarrimento o furto. Riceverai una carta sostitutiva senza costi aggiuntivi, garantendo la sicurezza delle transazioni aziendali. Grazie al sistema SafeKey, puoi effettuare acquisti online in tutta sicurezza. La tecnologia 3D Secure ti protegge dalle frodi durante gli acquisti online, garantendo la tranquillità delle transazioni online della tua azienda.

Oltre ai vantaggi finanziari, la Carta Platino Business American Express offre anche vantaggi per i tuoi viaggi aziendali. Ricevi 150 euro di voucher per i tuoi viaggi ogni anno. Inoltre, potrai usufruire dell'iscrizione gratuita a Priority Pass livello Prestige, garantendo comodità e comfort durante i tuoi viaggi d'affari. La carta include un pacchetto di assicurazioni che copre inconvenienti e infortuni di viaggio e puoi accedere a un servizio di assistenza immediata 24/7 per emergenze mediche, legali e personali all'estero, offrendoti la massima tranquillità durante i tuoi viaggi di lavoro.

Con la Carta Platino Business American Express, hai la possibilità di richiedere 1 Carta Platino Business Supplementare e ben 98 Carte Oro Business Supplementari, tutte incluse nella quota. Queste carte aggiuntive possono essere assegnate ai tuoi collaboratori con un limite di spesa prefissato, garantendo maggiore controllo sulle spese aziendali. Infine, il Servizio Clienti American Express è a tua disposizione 365 giorni l'anno, 24 ore al giorno, ovunque tu sia.

Per richiedere la Carta Platino Business American Express, assicurati di avere a portata di mano i seguenti documenti:

IBAN e anno di apertura del tuo conto bancario o postale

Documento d'identità del richiedente Carta Base e di eventuali Legali Rappresentanti diversi dal primo

Codice Fiscale o Tessera Sanitaria del richiedente Carta Base e di eventuali Legali Rappresentanti diversi dal primo

Ricevi 2.000 euro di sconto per tutti i tuoi acquisti aziendali: con American Express e Carta Platino Business è possibile. Richiedila ora.

