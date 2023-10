Uno dei personaggi più amati di Star Wars: BABY YODA in formato LEGO in OFFERTA su Amazon

LEGO è una popolare linea di giocattoli da costruzione composta da mattoncini interconnessi che possono essere assemblati per creare una vasta gamma di oggetti, veicoli, edifici e molto altro. In occasione della Festa delle Offerte Prime viene messo in sconto 25% per un prezzo finale di 67,49€, il modellino LEGO di Baby Yoda, uno dei personaggi più amati dell'intero universo di Star Wars.

Da The Mandalorian a casa tua: modellino LEGO di Baby Yoda in offerta su Amazon!

Il set LEGO in questione è un affascinante modellino ispirato al personaggio del Bambino, noto anche come "Baby Yoda", dal famoso film Star Wars: The Mandalorian. Questo set offre la possibilità di costruire una dettagliata figura di Baby Yoda con testa, bocca e orecchie orientabili, permettendoti di ricreare una serie di espressioni adorabili che catturano perfettamente la sua personalità carismatica. Una caratteristica divertente di questo set è la manopola del cambio dell'astronave Razor Crest, il giocattolo preferito di Grogu (il vero nome del Bambino), che può essere posizionata nelle sue piccole mani.

Inoltre, il set include una targhetta con informazioni e curiosità sulla figura e una minifigure LEGO di Grogu, rendendolo un irresistibile gadget da collezione per i fan di Star Wars. È perfetto come regalo di compleanno o di Natale per bambini, ragazzi e adulti appassionati di Star Wars e appassionati di costruzioni LEGO. Le istruzioni semplici e intuitive rendono la costruzione di questo set un'esperienza piacevole anche per chi è alle prime armi con i mattoncini LEGO. È un modo divertente per portare un pezzetto di Star Wars nella tua casa o nel tuo ufficio e mostrare il tuo amore per questa iconica saga.

In occasione della Festa delle Offerte Prime, Amazon mette in sconto del 25% il set LEGO di Baby Yoda per un prezzo finale di 67,49€.

