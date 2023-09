Unlocator: VPN e Smart DNS insieme a soli 4,99 euro al mese

Unlocator è un nome relativamente nuovo in Italia, meno invece all'estero, dove ha ottenuto un grande successo grazie al suo sistema ibrido che combina la rete VPN con la tecnologia Smart DNS, attraverso cui è possibile accedere a contenuti che altrimenti non sarebbero disponibili nel luogo in cui uno risiede. Tra i servizi streaming supportati da Smart DNS figurano Amazon Prime (Stati Uniti), Disney Plus (Stati Uniti), Paramount+, HBO Now (Stati Uniti), ABC Go (Stati Uniti), Peacock TV e Netflix Originals.

In queste ore è disponibile un'ottima offerta: puoi infatti abbonarti a Unlocator per 2 anni pagando soli 4,99 euro al mese, grazie al 58% di sconto sul prezzo di listino. In totale pagherai 119,76 euro in 24 mesi, anziché 287,76 euro, con un risparmio dunque di oltre 165 euro.

VPN Unlocator in sconto del 58% per 2 anni

La VPN, unita alla tecnologia Smart DNS, di Unlocator gode di una profonda stima da parte di alcune delle più autorevoli testate d'Oltreoceano, tra cui Forbes, Wired e il Wall Street Journal. Sono lodate in particolare la sicurezza garantita dal servizio VPN e la semplicità d'uso dell'intera piattaforma.

Per attivare il sistema ibrido di Unlocator è infatti sufficiente un semplice clic. In ogni caso, per qualsiasi dubbio in merito all'installazione dell'app, puoi rivolgerti al servizio di assistenza di Unlocator attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette.

Un altro punto di forza del servizio è la compatibilità dell'app con tutti i principali dispositivi oggi disponibili, tra cui Mac, PC Windows, iPhone, iPad e device Android.

Cogli al volo l'ultima offerta di Unlocator per risparmiare il 58% sul prezzo di listino di due anni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.