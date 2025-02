Unix: recuperata una beta della versione 2

Un notevole sforzo di recupero ha riportato in vita la più antica copia machine readable di Unix versione 2. Si tratta di un codice risalente ad oltre mezzo secolo fa, e proveniente dai nastri di backup personali del co-creatore Dennis Ritchie, che è stato eseguito con successo su un simulatore del PDP-11.

Il passato "misterioso" di Unix

Potrebbe sembrare strano ma l'inizio del progetto Unix, oggi alla base delle distribuzioni Linux e di macOS, è sorprendentemente poco documentato. Inoltre, nel tempo molte delle prime versioni del software sono andate perdute. Unix fu sviluppato in origine nel 1969 per il minicomputer DEC PDP-7. Una macchina a 18 bit più lenta e limitata.

Questa release iniziale, non di rado chiamata "versione zero", era considerata perduta per sempre fino al ritrovamento di alcuni documenti cartacei nel 2015 e nel 2019. Questi ultimi sono stati poi digitalizzati e, solo grazie al lavoro di alcuni volontari, il codice assembly è stato ricostruito e reso disponibile su piattaforme per la condivisione dei sorgenti. Unix, infatti, è stato riscritto in C solo nel '73 con la versione 4.

La versione ora tornata alla luce rappresenta una fase intermedia tra la prima e la seconda edizione di Unix. Priva delle chiamate API della seconda versione si configura in pratica come una sorta di "beta" di quest'ultima.

Onore al merito per Yufeng Gao

Il recente recupero della versione 2 di Unix è stato possibile grazie al lavoro di Yufeng Gao, un appassionato di archeologia informatica. Egli è riuscito ad estrarre un sistema funzionante dai nastri di Ritchie e ha descritto il kernel "s1" come il più antico kernel Unix machine readable posizionato tra la versione 1 e la versione 2. Pur mantenendo le chiamate di sistema della prima edizione, esso presenta la stessa dimensione del core della versione 2 e può eseguirne i binari.

Come anticipato, il sistema recuperato è stato eseguito in prima battuta su un emulatore PDP-11. Successivamente Gao è riuscito a farlo funzionare anche su SimH, un emulatore multi-sistema più completo. Il software e le immagini disco sono ora disponibili per gli appassionati, i ricercatori e persino per gli storici.