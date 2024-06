Università Telematiche: l'interesse cresce del 59% per l'anno 2024/2025

L'ambiente accademico sta assistendo a un forte aumento dell'interesse per l'istruzione a distanza, come evidenziato dal recente rapporto di AteneiOnline, autorità leader nel settore dell'orientamento e immatricolazione universitaria. Il report segnala un aumento dell'interesse per le università telematiche del 59%, una crescita eccezionale su base annua. Questi numeri si riflettono sugli iscritti ai corsi universitari online, che registrano un +39% per l'anno accademico 2024/2025.

L'evoluzione dell'educazione universitaria

Queste cifre riflettono un significativo cambiamento verso l'accettazione dell'istruzione online come una valida alternativa all'insegnamento tradizionale, secondo quanto dichiarato da Matteo Monari, fondatore di AteneiOnline, un portale per l'orientamento universitario che rappresenta da anni un vero e proprio punto di riferimento per gli studenti italiani.

Ecco, nel dettaglio, le parole di Monari:

“L’aumento di iscritti e richieste di informazioni che registriamo anno dopo anno nei confronti delle Università Telematiche dimostra prima di tutto un cambio di paradigma verso l’istruzione a distanza. Le Università Telematiche sono sempre più inclusive e offrono corsi di alto livello grazie alla capacità di adattarsi rapidamente a un mondo del lavoro in continua evoluzione”.

Facoltà preferite dagli studenti e dal mercato del lavoro

Le aree tradizionali di studio come Psicologia, Ingegneria ed Economia continuano a essere le più popolari. Tuttavia, si osserva un forte interesse per i corsi più recenti legati al mondo digitale e tecnologico, come Intelligenza Artificiale, Data Science e Cybersecurity. L'interesse per questi nuovi percorsi formativi è in crescita del 50%, il ché indica un chiaro allineamento con le competenze attualmente più richieste dal mercato del lavoro.

Secondo le previsioni di Unioncamere, ci sarà una crescente domanda per laureati in settori chiave come quelli economico-statistici, ingegneristici e giuridico-politici nei prossimi anni. Le università telematiche stanno attivamente contribuendo a preparare studenti adatti a soddisfare queste esigenze, consolidando la loro posizione nel panorama educativo superiore.

In sintesi, l'analisi di AteneiOnline per il prossimo anno accademico non solo mostra un aumento nell'interesse degli studenti per l'istruzione a distanza, ma anche un cambiamento nella percezione e nell'approccio all'educazione superiore, evidenziando un'integrazione sempre più stretta tra i percorsi formativi e le esigenze del mercato del lavoro.