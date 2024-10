Unisciti alla community di imprenditori italiani e crea il conto su misura per te

Tot non è il solito conto corrente bancario, è molto di più. Perché? Nasce in Italia da un team italiano ed è una piattaforma “all-in-one” pensata proprio per chi fa impresa nel nostro paese. Insieme ad una community di oltre 1000 beta tester Tot sviluppa ed integra le funzionalità insieme ai propri clienti, facendo evolvere l’offerta esattamente per ciò che le persone chiedono e hanno bisogno. La burocrazia porta via un sacco di tempo ogni giorno e semplificarla non è semplice. Per questo Tot offre una soluzione per ottimizzare tutta la gestione finanziaria e amministrativa della propria attività, con una semplicità senza pari e un sistema totalmente digitale e sicuro.

Conto aziendale Tot: moderno, 100% online e fondi protetti

Tot è un conto che nasce per mettere al centro della propria esperienza la facilità di utilizzo: un’interfaccia semplice e funzionale, un design pulito e innovativo per avere sempre tutto a portata di mano ed eseguire pagamenti e riconciliazione fatture in un solo click.

Una particolarità di questo conto è che si tratta di un prodotto 100% digitale: una scelta moderna che ti offre l'assist per lavorare ovunque ti trovi, in ogni momento della giornata e senza rinunciare agli strumenti di gestione finanziaria e contabile che ti servono. E per funzioni intendiamo tutte quelle che ti aspetteresti da un conto del genere, come RiBa, pagoPA, F24 (e deleghe I24), la possibilità di inviare denaro con bonifici istantanei online senza commissioni fino al pagamento dei tuoi dipendenti con bonifici con causale ABI 27.

Non finisce qui, ovviamente, perché un altro dei grandi vantaggi di Tot è la possibilità di sincronizzare il conto con il cassetto fiscale della tua azienda: in questo modo, potrai avere dati contabili sempre aggiornati, un quadro generale delle fatture in entrata e in uscita, dei pagamenti ricevuti e quelli ancora in sospeso. Puoi dunque effettuare la riconciliazione automatica, esportare i file che ti servono per la prima nota e pagare i fornitori con una semplicità unica.

Il piano Plus è perfetto per iniziare se la tua attività imprenditoriale è giovane e ha meno di 6 mesi: perché oltre al primo mese gratuito, puoi pagare il piano a metà prezzo per i primi 6 mesi in modo da sfruttarne al meglio tutte le potenzialità. Non sono previsti costi di apertura e paghi soltanto 2 euro di bollo annuale.

A soli 9 euro + IVA al mese invece di 19 avrai quindi un conto online con IBAN italiano, 250 operazioni in uscita incluse all'anno, operazioni in entrata gratuite e illimitate, carta di credito VISA Business, versamento contanti gratuito nelle filiali Banca Sella, assistenza prioritaria, bonifici istantanei gratuiti, dashboard per la gestione del flusso cassa aziendale, riconciliazione semi-automatica delle fatture e pagamento dei fornitori con un click.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.