UniSalute Dentista: la polizza odontoiatrica completa per bambini e adulti

Le spese del dentista possono occupare una parte importante del budget mensile di una famiglia. A maggior ragione se si verifica un imprevisto, che in casi come questi è sempre dietro l'angolo.

Per questo motivo, se si vuole affrontare con maggiore serenità le spese del dentista, segnaliamo UniSalute Dentista, una polizza sanitaria odontoiatrica per bambini e adulti completa. È possibile richiedere un preventivo gratuito e senza impegno tramite la pagina dedicata del sito ufficiale.

UniSalute Dentista: assicurazione dentistica completa

L'assicurazione UniSalute Dentista copre fino a 1.500 euro per interventi chirurgici odontoiatrici e fino a 2.000 euro per le cure necessarie in seguito a un incidente stradale. Oltre a ciò, incluse nella polizza anche tariffe scontate su tutte le altre prestazioni dentistiche.

UniSalute provvede a pagare le cliniche odontoiatriche convenzionate, ciò significa che gli assicurati non devono anticipare il costo delle spese.

Ricapitolando, la polizza sanitaria odontoiatrica di UniSalute include:

una visita di controllo e igiene orale all'anno

una protezione per cure impreviste fino a 2.000 euro (in caso di incidente stradale) e 1.500 euro (per interventi chirurgici odontoiatrici)

tariffe agevolate presso odontoiatri convenzionati

Tramite la pagina dedicata del sito ufficiale UniSalute è possibile richiedere un preventivo gratuito e senza impegno per sé e per gli altri componenti della famiglia: durante la richiesta del preventivo occorre indicare la data di nascita e la provincia di residenza; dopo pochi secondi si riceve un prospetto completo, nel quale è riportato il premio annuale dell'assicurazione, pagabile anche in 3 rate a interessi zero con PayPal.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.