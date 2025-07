Unione europea sviluppa app Android open source per la verifica dell’età: dubbi su privacy e dipendenza da Google

L'Unione europea sta lavorando a una nuova soluzione digitale per la verifica età online, che punta a coniugare sicurezza e privacy degli utenti. Il progetto, attualmente in fase prototipale, prevede lo sviluppo di un'app Android open source pensata per offrire ai cittadini europei uno strumento affidabile, ma la sua implementazione sta già suscitando ampio dibattito a causa di alcune scelte tecniche che potrebbero limitare l’accessibilità e sollevare interrogativi sulla reale indipendenza tecnologica del Vecchio Continente.

Toolkit modulare

Il cuore della proposta è la creazione di un toolkit modulare, che gli Stati membri potranno personalizzare secondo le proprie esigenze normative e operative. L’intento è chiaro: tutelare i minori e fornire agli utenti un modo semplice per dimostrare la propria età, senza però dover rinunciare alla tutela della privacy personale. Tuttavia, la strada verso una soluzione condivisa appare ancora in salita, soprattutto per le scelte architetturali adottate nel prototipo iniziale.

Fase embrionale

Al momento, l'app Android open source si trova in una fase embrionale e presenta alcune lacune evidenti dal punto di vista della sicurezza. Manca, ad esempio, l’integrazione di sistemi di offuscamento del codice e di meccanismi anti-manomissione, elementi considerati fondamentali per proteggere i dati personali degli utenti e garantire l’integrità complessiva dell’applicazione. Senza queste componenti, il rischio di vulnerabilità e di possibili attacchi aumenta, rendendo la soluzione meno affidabile agli occhi degli esperti.

Integrare la Google Play Integrity API

La questione più controversa riguarda però l’intenzione degli sviluppatori di integrare la Google Play Integrity API. Questa tecnologia proprietaria consente di verificare se un dispositivo Android è certificato da Google e se l’applicazione è stata scaricata dal Play Store ufficiale.

Se da un lato questa scelta potrebbe rafforzare i controlli di sicurezza, dall’altro rischia di escludere automaticamente tutti quegli utenti che utilizzano ROM personalizzate o preferiscono affidarsi a marketplace alternativi come F-Droid. Un’esclusione che andrebbe a penalizzare una fetta significativa di utenti attenti alla libertà digitale e alla personalizzazione dei propri dispositivi.

Preoccupazione fra gli sviluppatori

L’affidamento a una tecnologia statunitense, come la Google Play Integrity API, ha immediatamente acceso il dibattito sulla piattaforma GitHub, dove numerosi sviluppatori e utenti hanno espresso preoccupazione per una possibile contraddizione con i principi di sovranità digitale promossi dall’Unione europea.

La dipendenza da soluzioni di terze parti, in particolare da aziende come Google, appare infatti in contrasto con le politiche comunitarie volte a rafforzare l’autonomia tecnologica europea e con le recenti azioni antitrust intraprese proprio contro il colosso di Mountain View.

Modelli alternativi

A fronte di queste criticità, diversi esperti del settore hanno suggerito di guardare a modelli alternativi già esistenti e funzionanti. È il caso di Yivi, applicazione olandese per la verifica età che opera senza l’ausilio delle API Google ed è disponibile anche su store alternativi come F-Droid.

Questa soluzione garantisce una maggiore accessibilità e indipendenza tecnologica, offrendo un esempio concreto di come sia possibile coniugare sicurezza, privacy e libertà di scelta senza dover ricorrere a tecnologie proprietarie.