Una Xbox in regalo con Sky: la nuova offerta è STREPITOSA

Facciamo fatica a credere anche noi alla nuova offerta Sky, ma ti assicuriamo che è tutto vero. Scegliendo adesso Sky Glass con Sky TV, Netflix e Sky Sport potrai ricevere, oltre ad un grosso sconto, anche una Xbox Series S completamente in regalo.

La promozione è attivabile direttamente online o tramite operatore e ti permette di mettere le mani non solo su tutto l'intrattenimento e lo sport firmato Sky, ma persino su Netflix, su una splendida TV Sky Glass e anche su una console di ultima generazione Xbox Series S.

Xbox Series S in regalo con Sky: come funziona l'offerta

Per accedere alla promozione devi scegliere Sky Glass con metodo di pagamento "Unica Soluzione". In questo modo, con uno sconto di oltre 120 euro rispetto al listino, potrai avere la TV di Sky insieme al pacchetto Intrattenimento Plus che include Sky TV e Netflix con Sky Sport.

Successivamente, entro 30 giorni dall'avvenuto pagamento della prima fattura, riceverai una email con tutte le istruzioni per ricevere direttamente a casa tua Xbox Series S, che ti verrà inviata velocemente nelle settimane successive.

In questo modo avrai il pacchetto completo: la TV di ultima generazione firmata Sky, con dimensioni a partire da 43 pollici, il meglio dell'intrattenimento e dello sport di Sky con Netflix e persino una console next-gen. Cosa aspetti? Approfitta subito dell'offerta.

