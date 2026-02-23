Una VPN per tutti i propri dispositivi: solo 1,99 €/mese con Surfshark

Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Davide Raia
Pubblicato il 23 feb 2026
Surfshark è la soluzione giusta per attivare una nuova VPN per dispositivi illimitati. Con la promozione in corso, infatti, il servizio costa 1,99 euro al mese anziché 7 euro al mese, scegliendo il piano da 24 mesi con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo.

Con 50 centesimi in più al mese è possibile passare al piano One che aggiunge vari servizi di sicurezza extra, come il sistema anti-malware. L'offerta include 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere all'offerta basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Surfshark.

Perché scegliere Surfshark VPN oggi

Con Surfshark VPN è possibile accedere a una VPN completa da utilizzare su tutti i propri dispositivi. Il servizio si caratterizza per:

  • la crittografia del traffico dati che protegge le informazioni trasmesse anche quando la connessione non è privata
  • una politica zero log che assicura l'assenza di un tracciamento della propria attività online durante l'uso della VPN
  • un network di oltre 3 mila server in grado di offrire all'utente la possibilità di "spostare" il proprio IP in un altro Paese, aggirando blocchi geografici e censure online
  • la possibilità di utilizzo da un numero di dispositivi limitato per ogni account
  • possibilità di passare alla versione One, che costa appena 50 centesimi in più, per sfruttare vari sistemi di sicurezza e servizi extra

Con Surfshark VPN, quindi, è possibile accedere a un servizio davvero completo, ideale sia per navigare in sicurezza e con maggiore privacy che per evitare blocchi su base geografica e censure di vario tipo.

La promozione in corso la rende la VPN da scegliere oggi. In questo momento, infatti, il servizio ha un costo di 1,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale che aggiunge per l'occasione 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo.

