Una VPN no-log è più sicura? Scoprilo con CyberGhost a 2€ mensili

Ogni tua azione online lascia tracce digitali che possono essere raccolte e utilizzate da terze parti. Se temi per la tua privacy, esiste una soluzione: una VPN (Virtual Private Network) "no-log", come CyberGhost VPN. Mentre molti servizi potrebbero conservare registri delle tue attività online, una VPN no-log non mantiene alcuna informazione sulla tua navigazione. Ciò significa che non ci sono tracce digitali che possano essere utilizzate per identificare le tue attività online, offrendoti un livello di anonimato e sicurezza senza precedenti.

CyberGhost VPN si distingue da tutte le altre. Nota per le sue solide politiche sulla privacy, CyberGhost ha stabilito un quartier generale in un ambiente che tutela il diritto alla privacy dei suoi utenti. Il servizio è attualmente disponibile al prezzo promozionale di soli 2,11 euro al mese, con tre mesi gratuiti omaggio inclusi nel prezzo.

Un'esperienza di navigazione sicura e senza restrizioni

La piattaforma vanta oltre 9.097 server sparsi in tutto il mondo, tra cui server ottimizzati per streaming e gaming online per permetterti di accedere a contenuti globali e superare qualsiasi restrizione geografica. CyberGhost utilizza crittografia di livello militare AES a 256 bit per proteggere i tuoi dati sensibili e offre funzioni avanzate come la protezione dalle fughe DNS e la funzionalità Kill Switch. Inoltre, il loro supporto clienti di alta qualità è disponibile tramite chat o e-mail, pronto ad assisterti per ogni domanda o problema che potresti avere.

Con un solo account CyberGhost VPN, puoi proteggere fino a 7 dispositivi contemporaneamente. Supporta tutti i principali sistemi operativi e dispositivi, tra cui Windows, macOS, Android, iOS, Linux, Fire TV e Apple TV. Con CyberGhost VPN, puoi navigare in completa sicurezza e garantirti la privacy che meriti. Sfrutta l'offerta promozionale di due anni di VPN sicura a soli 2,11 euro al mese, con due mesi completamente gratuiti inclusi. E se non sei completamente soddisfatto, hai la possibilità di ottenere un rimborso completo entro 45 giorni.

