Una VPN illimitata con poco1,11 €/mese: l'offerta incredibile ora è realtà

Il periodo del Black Friday è l'occasione giusta per attivare una nuova VPN con una spesa contenuta e senza compromessi sulla qualità del servizio. Con la promozione in corso, infatti, è possibile accedere a PrivadoVPN con un prezzo ridotto a 1,11 euro al mese, puntando sul piano di 24 mesi con 3 mesi gratis aggiuntivi e con 30 giorni di garanzia di rimborso.

Si tratta di un'occasione unica per poter accedere a una VPN illimitata e di qualità con un prezzo davvero contenuto. Per accedere all'offerta è necessario accedere al sito ufficiale di PrivadoVPN, disponibile tramite il box riportato qui di sotto. L'offerta in questione è disponibile solo per un breve periodo di tempo.

Una VPN con poco più di 1 euro al mese

Con PrivadoVPN è possibile accedere a una VPN illimitata che garantisce la possibilità di proteggere le informazioni trasmesse tramite la crittografia. L'uso della rete avviene con una politica "zero log" per navigare senza essere tracciati e, quindi, senza che il servizio raccolga dati sull'utilizzo.

C'è poi un network di server che copre diversi Paesi in tutto il mondo. In questo modo, direttamente dall'app di PrivadoVPN, è possibile scegliere il server di connessione e "spostare" il proprio IP in modo da aggirare eventuali blocchi geografici online.

Un altro punto di forza di PrivadoVPN è la possibilità di utilizzo multi-piattaforma. Gli utenti hanno la possibilità di utilizzare il servizio da tutti i principali sistemi operativi e da 10 dispositivi in contemporanea.

Grazie alla promo in corso, PrivadoVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto a 1,11 euro al mese, andando a scegliere il piano biennale con 3 mesi extra e con 30 giorni di garanzia di rimborso. L'offerta in questione è valida solo per un breve periodo di tempo ed è accessibile tramite il banner qui di sotto.

