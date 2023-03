Una VPN a meno di 2€ al mese? Sì, quella di Private Internet Access

Fino alla mezzanotte di oggi è possibile sottoscrivere il piano di due anni di Private Internet Acces per avere una rete VPN al prezzo di soli 1,99 euro al mese per 24 mesi, con ulteriori due mesi gratuiti. Rigorosa politica No Log, funzionalità di privacy personalizzabili e trasparenza sono i principali punti di forza del servizio di PIA.

Private Internet Access: VPN a 1,99 euro al mese per 24 mesi

Se Private Internet Access (PIA) è oggi uno dei servizi VPN più utilizzati al mondo non ci si deve stupire più di tanto. Gran parte del merito è da attribuire alla natura 100% open source del software, elemento questo che rende l'intero pacchetto più sicuro e trasparente. A questo si aggiunge una ferrea politica No Log, che assicura agli utenti di PIA l'assenza di qualsiasi tipo di dato relativo a traffico o informazioni personali all'interno dell'azienda che fa capo a Private Internet Access (vale a dire la Kape Technologies PLC). Un altro segreto alla base del successo di PIA è la semplicità d'uso della rete, grazie a una configurazione rapida e alla portata di tutti, insieme al blocco degli annunci integrato per un'esperienza web ancora più veloce e sicura, più l'assistenza clienti via chat ed e-mail 24 ore su 24, sette giorni su sette.

Se sei alla ricerca di una VPN al 100% trasparente e sicura, al prezzo più basso di sempre, non hai alternative: attiva ora il piano di due anni di Private Internet Access per approfittare della super offerta valida fino alla mezzanotte di oggi.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.