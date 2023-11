Una volta provato questo Mini Frigo portatile non potrai più farne a meno: COUPON ATTIVO su Amazon

Un Mini Frigo portatile è uno di quei dispositivi che, se provati, poi entrano di diritto nei nostri cuori e non riusciamo più a farne a meno. La comodità di avere sempre con sé una bevanda fresca è troppo allettante. Oggi, su Amazon, è disponibile uno sconto del 15% applicabile tramite coupon sul Mini Frigo portatile Tiastar, prezzo finale 42,49€.

Mini Frigo portatile in sconto su Amazon per il Black Friday

Il mini frigorifero multifunzione si rivela come un indispensabile complemento per la tua casa, consentendoti di conservare non solo cibo e bevande a temperature ottimali, ma anche prodotti per la cura della pelle e altro ancora.

La sua portabilità è un punto forte, con dimensioni compatte che facilitano il trasporto. Con una capacità di 4 litri e dimensioni interne di 13,4x14,5x20 cm, può contenere fino a sei lattine, rendendolo perfetto per l'uso domestico, in ufficio o in auto.

Dotato di un pratico interruttore di raffreddamento/riscaldamento sul retro, il mini frigorifero consente di abbassare la temperatura a 18-22 ℃ al di sotto di quella ambiente o di mantenerla calda a 66 ℃, garantendo la temperatura ottimale per cibi, bevande e altri oggetti.

La versatilità è ulteriormente accentuata dalle due prese di corrente, fornendo cavi di alimentazione sia AC che DC per l'uso a casa e in auto. Con un impegno per la protezione ambientale attraverso materiali ecocompatibili e un design a bassa rumorosità, questo mini frigorifero garantisce un utilizzo comodo senza interferire con il lavoro o il riposo. La sua silenziosità lo rende perfetto per ambienti come la camera da letto o l'ufficio.

Oggi su Amazon è disponibile un Mini Frigo Portatile con un coupon che assicura uno sconto del 15%, prezzo finale: 42,49€.

