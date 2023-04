Basta vivere con la paura che qualcuno possa intrufolarti a casa tua. Vivi più tranquillo e anche più sicuro con il kit di videosorveglianza SANNCE. Adesso puoi acquistarlo su Amazon con lo sconto del 29% e in questo modo risparmiare ben 55 euro. Inoltre Amazon ti offre anche la possibilità di dilazionare il pagamento. Così inizi sin da subito a usare il tuo dispositivo di sicurezza ma lo paghi con tutta calma in piccole e comodissime rate mensili.

Dal costo di mercato di 190,99 euro, grazie all'esclusivo sconto Amazon del 29%, tu ora hai la possibilità di pagarlo solamente 136,39 euro.

Vivi sereno con il kit di videosorveglianza SANNCE adesso in SUPER promozione

Il kit di sorveglianza comprende telecamere IP wireless che sono in grado di catturare immagini nitide sia di giorno che di notte in 2MP Full HD. I LED IR di alta qualità con riduzione del rumore permettono una grande chiarezza dell'immagine anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Queste telecamere si collegano tramite il segnale WiFi e comunque garantiscono una registrazione di 24 ore anche senza internet. L'installazione è davvero semplice, è sufficiente collegare l'NVR e le telecamere alle prese di corrente e collegare il sistema a internet per accedere a distanza da ovunque. Il sistema di telecamere IP wireless SANNCE rileva con l'avanzato algoritmo KI la forma del corpo di una persona mentre ignora tutto il resto come alberi e rami o animali domestici. Questo poi sono dotate di una luce supplementare integrata che viene attivata immediatamente per bloccare gli intrusi e aiutare le telecamere a catturare immagini a colori anche di notte.

Sei sempre informato quando non sei in casa perché ricevi istantaneamente app push e notifiche e-mail se si verificano eventi di movimento. Le telecamere che arriveranno a casa tua in questo kit di sorveglianza constano di un robusto alloggiamento in metallo e sono progettate per essere impermeabili e per resistere a temperature estremamente calde o fredde. Non dovrai, quindi, minimamente preoccuparti in caso di pioggia, neve o sole.

Approfitta dello sconto del 29% che ti far risparmiare ben 55 euro. Acquista ora su Amazon il kit di videosorveglianza SANNCE per avere una casa più sicura.

