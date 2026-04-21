Una carta di credito senza quota annuale è realtà con TF Bank

TF Bank è la banca online svedese che propone anche qui in Italia una carta di credito con una quota annuale gratuita permanente. La carta in questione si chiama TF Mastercard Gold e include acquisti senza interessi fino a 55 giorni, pagamenti rateali flessibili, nessuna commissione sui cambi e un’assicurazione di viaggio gratuita.

Per richiederla è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata di TF Bank e compilare l’apposito modulo (l’unico documento richiesto è la carta d’identità o il passaporto). Una volta che la domanda verrà approvata, la banca online invierà la carta di credito all’indirizzo indicato in fase di sottoscrizione.

I vantaggi di TF Mastercard Gold

Quota annuale gratuita permanente, pagamenti gratuiti in tutto il mondo e assicurazione di viaggio completa sono tra i principali vantaggi della carta di credito TF Mastercard Gold di TF Bank. A questo proposito, sottolineiamo un’altra volta quanto sia raro trovare una banca in Italia che offre una carta di credito a canone zero.

Alcune caratteristiche rendono poi la carta di TF Bank come una delle migliori alleate per gli amanti delle vacanze. Tra le altre cose, infatti, non vi sono costi extra se si utilizza la carta all’estero né commissioni sui cambi. A ciò si aggiunge poi un’assicurazione di viaggio completa con tanto di copertura malattia e infortuni, per annullamento viaggio (fino a 3.000 euro) e bagagli smarriti (fino a 2.500 euro).

Un ulteriore vantaggio della TF Mastercard Gold riguarda i pagamenti rateali flessibili. Al di là della possibilità di scegliere se pagare tutto in una volta o a rate, i titolari della carta di TF Bank possono beneficiare di 55 giorni senza interessi su ogni acquisto.

Infine, grazie all’applicazione TF Mobile App – disponibile gratuitamente su App Store e Google Play Store – si ha l’opportunità di mantenere sotto controllo le proprie spese ovunque ci si trovi, autenticare gli acquisti e bloccare/sbloccare la carta all’istante.

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