Una carta di credito senza conto? Scegli Carta YOU Advanzia

Se stai cercando una carta di credito senza conto che offra sia flessibilità che convenienza, Carta YOU Advanzia è l'opzione ideale da considerare.

Questa carta non comporta alcun costo annuale, il che la rende una scelta interessante per molte persone.

Uno dei principali vantaggi di questa carta è la possibilità di effettuare acquisti e godere di un periodo di credito fino a 7 settimane senza incorrere in alcun addebito di interessi.

Inoltre, Carta YOU ti offre la flessibilità di selezionare un metodo di rimborso in linea con le tue esigenze specifiche.

Inoltre, l'ampio riconoscimento mondiale garantito da Mastercard, unito ai suoi rigorosi protocolli di sicurezza, fa di Carta YOU una scelta affidabile per tutte le tue esigenze di acquisto.

Questa carta versatile può essere utilizzata in qualsiasi luogo in tutto il mondo, offrendo comodità e adattabilità senza precedenti per coloro che intraprendono spesso viaggi internazionali.

Carta YOU: la carta di credito senza conto che cercavi

Una delle caratteristiche degne di nota di Carta YOU è la capacità di agevolare il pagamento senza interessi degli acquisti, consentendo un periodo di grazia fino a 7 settimane.

Per esempio, se un acquisto viene effettuato all'inizio del periodo di liquidazione, il riepilogo della transazione verrà fornito a metà del mese successivo.

Questo concede ampio tempo per saldare l'importo fino al 3 del mese successivo, senza incorrere in interessi passivi.

Inoltre, la carta offre un'alternativa di pagamento differito che consente di selezionare l'approccio di rimborso più adatto alle proprie esigenze individuali.

Su base mensile, hai la flessibilità di determinare l'importo preciso da pagare quando viene ricevuto il riepilogo della transazione, nonché la possibilità di posticipare una parte del pagamento.

Il versamento minimo richiesto al ricevimento del riepilogo è pari al 3% del saldo residuo, con una soglia minima di 30€.

Uno dei notevoli vantaggi di carta YOU è quella di essere una carta di credito senza conto. Inoltre, le spese effettuate con la carta possono essere saldate tramite bonifico bancario dal proprio conto corrente una volta ricevuto il riepilogo.

