Una BESTIA di mini PC, con Ryzen 7 e 32GB di RAM in MAXI SCONTO

Prima che tutto finisca voglio mettere le mani avanti segnalandoti che questa è una promozione da prendere all'istante, senza perdere tempo. Se fai veloce puoi mettere nel tuo carrello il mini PC Minis Forum con Ryzen 7 a soli 496 euro, invece che 899 euro, applicando il coupon in pagina.

Posso assicurarti che per quanto sembri incredibile è tutto vero, non ci sono errori. In questo momento puoi avvalerti di un ribasso del 31% più di un ulteriore sconto di 123 euro, per un risparmio totale di ben 403 euro. Non è certo un'offerta che si vede tutti i giorni quindi sii rapido. Tra l'altro questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Mini PC con Ryzen 7: potentissimo e ultra compatto

Se non hai tanto spazio sulla scrivania o se vuoi un computer potente da portarti sempre dietro, questo è sicuramente la soluzione migliore. Nonostante le sue piccole dimensioni non trascura assolutamente le performance. Monta il potentissimo processore AMD Ryzen 7 7735HS con frequenza base a 3,2 GHz. Possiede la scheda grafica AMD Radeon 680M dotata di due ingressi HDMI che, insieme all'ingresso Type-C, ti consentono di usare 3 monitor contemporaneamente.

Parlando sempre di scomparto hardware troviamo ben 32 GB di RAM, in due banchi da 16 GB, e un SSD da 512 GB. In pratica avrai un piccolo computer da gaming con cui potrai farci di tutto senza sacrificare nulla. E il prezzo è assolutamente vantaggioso.

Quindi non aspettare che sia troppo tardi, anche perché a questa cifra lo vorranno tutti e le unità disponibili spariranno in poco tempo. Per cui vai adesso su Amazon e acquista il tuo mini PC Minis Forum con Ryzen 7 a soli 496 euro, invece che 899 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l'ordine subito lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

