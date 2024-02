Un vero e proprio ROBOT da cucina a soli 79€ con la potenza Moulinex!

Se la cucina è la tua passione, non puoi perdere questa offerta: Moulinex Extra Crisp Lid è tuo a soli 79,99€ grazie al 15% in meno applicato da Amazon!

Questo accessorio versatile è esattamente ciò di cui hai bisogno per trasformare la tua cucina in un laboratorio gastronomico pieno di delizie. Preparati a scoprire perché il Moulinex è il tuo nuovo migliore amico in cucina!

Libera la tua creatività culinaria con Moulinex Extra Crisp Lid

Immagina di avere un alleato in cucina che ti permetta di cucinare in quattro diverse modalità automatiche con un solo tocco. Moulinex ti offre esattamente questo! Inoltre con il Moulinex Extra Crisp Lid, avrai accesso a un'ampia gamma di ricette gratuite disponibili tramite l'app Cookeo&Extra Crisp. Extra Crisp Lid permette di cucinare senza bisogno di preriscaldare ed è più veloce del 30% rispetto a un forno classico.

Uno dei suoi punti di forza è la sua tecnologia Airfryer, che ti consente di ottenere cibi croccanti e gustosi con una minima quantità di olio. Con la temperatura regolabile da 70°C a 200°C, hai il controllo completo sui tuoi processi di cottura. Scegli tra le 4 funzioni preimpostate, per arrostire, cucinare alla griglia, friggere ad aria e cucinare al forno, in modo veloce e senza bisogno di preriscaldare. Oppure prova la modalità manuale, per preparare ricette personalizzate!

Eccezionale, compatto e unico nel suo genere: ottieni subito Moulinex Extra Crisp Lid spendendo solo 79,99€ grazie al 15% di sconto applicato da Amazon.

