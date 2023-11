Un vero BAT-SCONTO per il SET Lego di Batman: SUPER PROMO

L'ennesimo crossover di LEGO questa volta coinvolge DC con il modellino del personaggio di Batman che viene messo in sconto del 21% per un costo finale di 29,90€.

Promo pazzesca sul SET Lego di Batman

Per tutti i fan di DC dai 8 anni in su, un'emozionante esperienza di costruzione attende con l'action figure LEGO di Batman, ispirata al classico film del 1989. Questa straordinaria action figure offre una ricchezza di dettagli e una completa snodabilità, permettendo ai bambini di immergersi nell'universo avvincente del Cavaliere Oscuro.

L'action figure da costruire di Batman presenta articolazioni mobili per spalle, braccia, fianchi e gambe, garantendo una gamma completa di movimenti dinamici. Il tocco distintivo del personaggio è il mantello, realizzato in tessuto, che aggiunge un elemento autentico alla figura. Questo permette ai giovani supereroi di mettere Batman in pose iconiche, dando vita alle scene preferite del film e stimolando la creatività attraverso infinite storie.

Con oltre 26 cm di altezza, questa action figure multiarticolata è anche portatile, consentendo ai bambini di portare ovunque le loro avventure con il leggendario vigilante di Gotham. Il giocattolo LEGO DC di Batman, tratto dal film del 1989, rappresenta una perfetta idea regalo di compleanno per bambini e bambine dai 8 anni in su.

È l'opportunità ideale per ampliare la collezione di supereroi LEGO e per vivere emozionanti avventure costruite con mattoncini. La combinazione di nostalgia e gioco creativo rende questa action figure di Batman un must-have per tutti i giovani appassionati di supereroi.

Oggi Amazon applica uno sconto del 21% sul SET LEGO con il modellino di Batman per un costo finale di 29,90€.

