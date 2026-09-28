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Un sito WordPress gratis per 1 anno: l'offerta IONOS con dominio e AI inclusa

IONOS ti permette di attivare un servizio di hosting basato su WordPress gratuitamente per un anno con tutto quello che serve per iniziare.
Un sito WordPress gratis per 1 anno: l'offerta IONOS con dominio e AI inclusa
IONOS ti permette di attivare un servizio di hosting basato su WordPress gratuitamente per un anno con tutto quello che serve per iniziare.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 28 set 2026
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Hai finalmente deciso di dare forma al tuo progetto di lanciare un sito su WordPress o vuoi semplicemente cambiare hosting per il tuo portale già esistente? IONOS ti offre una splendida opportunità: il piano Expand gratis per un anno, con funzioni AI integrate per la creazione di contenuti, dominio incluso e tutto quello che serve per iniziare alla grande. Per consultare le condizioni e attivare l'offerta ti basta cliccare il pulsante seguente.

Attiva l'offerta

hosting per wordpress ionos gratis

Dal punto di vista pratico, il piano ti mette a disposizione un sito WordPress professionale e pronto in pochi secondi grazie al supporto dell'intelligenza artificiale. Ti basterà descrivere la tua idea, i tuoi obiettivi e il tuo stile per vedere il sito nascere letteralmente sotto i tuoi occhi, già pronto da mandare online o per accogliere tutte le modifiche intendi apportare.

Grazie al supporto di SSD, caching e di una piattaforma ottimizzata potrai contare su velocità fino a 3 volte superiori al normale, con scansioni di sicurezza giornaliere, protezione DDoS e disponibilità garantita del 99,99%.

Nel dettaglio, il piano include 50GB di spazio di archiviazione su SSD, 5 indirizzi e-mail legati al tuo dominio, che è anch'esso gratuito per un anno, un database, analisi antimalware e vulnerabilità, Jetpack Vault Backup gratuito per 12 mesi e, come detto, un assistente AI pronto a supportarti nella creazione di siti, pagine, articoli di blog, testi e immagini.

Attiva l'offerta

Per qualsiasi necessità avrai a disposizione un'assistenza tecnica pronta a rispondere a ogni tua necessità 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con i migliori esperti del settore a tua disposizione via telefono, chat o e-mail. Al termine del periodo gratuito di 12 mesi, il piano proseguirà a 10 euro al mese e avrai la piena libertà di decidere cosa fare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

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