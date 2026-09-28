Un sito WordPress gratis per 1 anno: l'offerta IONOS con dominio e AI inclusa

Hai finalmente deciso di dare forma al tuo progetto di lanciare un sito su WordPress o vuoi semplicemente cambiare hosting per il tuo portale già esistente? IONOS ti offre una splendida opportunità: il piano Expand gratis per un anno, con funzioni AI integrate per la creazione di contenuti, dominio incluso e tutto quello che serve per iniziare alla grande. Per consultare le condizioni e attivare l'offerta ti basta cliccare il pulsante seguente.

Dal punto di vista pratico, il piano ti mette a disposizione un sito WordPress professionale e pronto in pochi secondi grazie al supporto dell'intelligenza artificiale. Ti basterà descrivere la tua idea, i tuoi obiettivi e il tuo stile per vedere il sito nascere letteralmente sotto i tuoi occhi, già pronto da mandare online o per accogliere tutte le modifiche intendi apportare.

Grazie al supporto di SSD, caching e di una piattaforma ottimizzata potrai contare su velocità fino a 3 volte superiori al normale, con scansioni di sicurezza giornaliere, protezione DDoS e disponibilità garantita del 99,99%.

Nel dettaglio, il piano include 50GB di spazio di archiviazione su SSD, 5 indirizzi e-mail legati al tuo dominio, che è anch'esso gratuito per un anno, un database, analisi antimalware e vulnerabilità, Jetpack Vault Backup gratuito per 12 mesi e, come detto, un assistente AI pronto a supportarti nella creazione di siti, pagine, articoli di blog, testi e immagini.

Per qualsiasi necessità avrai a disposizione un'assistenza tecnica pronta a rispondere a ogni tua necessità 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con i migliori esperti del settore a tua disposizione via telefono, chat o e-mail. Al termine del periodo gratuito di 12 mesi, il piano proseguirà a 10 euro al mese e avrai la piena libertà di decidere cosa fare.

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