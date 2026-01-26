Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Un sito web anche se non sai programmare: scopri Hostinger Website Builder in offerta

Con Hostinger puoi costruire il tuo sito web con l'aiuto dell'intelligenza artificiale in pochi passaggi.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 26 gen 2026
Hostinger offre un servizio molto interessante pensato per chiunque voglia creare il proprio sito web e non ha le dimestichezze tecniche, o semplicemente il tempo, per programmarlo da zero. Con Website Builder avrai degli strumenti basati su intelligenza artificiale che ti aiuteranno a costruire il tuo progetto in pochi passaggi: oggi peraltro puoi averlo in offerta con sconti fino all'80%e piani che partono da 2,49 euro al mese con 3 mesi gratuiti.

La creazione del sito sarà dunque un gioco da ragazzi: ti basterà descrivere in poche frasi ciò che ti serve e lasciare che l'intelligenza artificiale generi automaticamente il tuo portale già completo. In alternativa, avrai anche oltre 150 template progettati da designer professionisti e pensati per ogni esigenza. Naturalmente, sarai libero di modificare il tutto tra colori, font, sezioni e immagini, tutto spostabile con un semplice drag-and-drop e senza competenze tecniche.

Una volta pronto il sito, ti basterà selezionare il dominio, incluso nel prezzo e pubblicare. Sarai immediatamente online e ci sono opzioni anche se vuoi vendere: descrivendo il negozio vedrai la piattaforma generare vetrine e pagine prodotto già pronte e ottimizzate per la conversione. Tu dovrai occuparti di caricare le immagini dei prodotti.

Anche il marketing è già integrato: con Hostinger Reach puoi creare, inviare e monitorare campagne email generate dall’AI e sfruttare le integrazioni con Google Ads, Meta Pixel, Google Analytics e altri strumenti per migliorare la visibilità del tuo sito. Infine, sono presenti infatti strumenti SEO integrati e persino un assistente SEO basato su intelligenza artificiale per ottimizzare ogni pagina al meglio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

