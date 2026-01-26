Un sito web anche se non sai programmare: scopri Hostinger Website Builder in offerta

Hostinger offre un servizio molto interessante pensato per chiunque voglia creare il proprio sito web e non ha le dimestichezze tecniche, o semplicemente il tempo, per programmarlo da zero. Con Website Builder avrai degli strumenti basati su intelligenza artificiale che ti aiuteranno a costruire il tuo progetto in pochi passaggi: oggi peraltro puoi averlo in offerta con sconti fino all'80%e piani che partono da 2,49 euro al mese con 3 mesi gratuiti.

La creazione del sito sarà dunque un gioco da ragazzi: ti basterà descrivere in poche frasi ciò che ti serve e lasciare che l'intelligenza artificiale generi automaticamente il tuo portale già completo. In alternativa, avrai anche oltre 150 template progettati da designer professionisti e pensati per ogni esigenza. Naturalmente, sarai libero di modificare il tutto tra colori, font, sezioni e immagini, tutto spostabile con un semplice drag-and-drop e senza competenze tecniche.

Una volta pronto il sito, ti basterà selezionare il dominio, incluso nel prezzo e pubblicare. Sarai immediatamente online e ci sono opzioni anche se vuoi vendere: descrivendo il negozio vedrai la piattaforma generare vetrine e pagine prodotto già pronte e ottimizzate per la conversione. Tu dovrai occuparti di caricare le immagini dei prodotti.

Anche il marketing è già integrato: con Hostinger Reach puoi creare, inviare e monitorare campagne email generate dall’AI e sfruttare le integrazioni con Google Ads, Meta Pixel, Google Analytics e altri strumenti per migliorare la visibilità del tuo sito. Infine, sono presenti infatti strumenti SEO integrati e persino un assistente SEO basato su intelligenza artificiale per ottimizzare ogni pagina al meglio.

