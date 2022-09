Un sito completo che pesa meno di 1Kb

Bradley Taunt, Web developer e UX designer in attività da svariati anni, ha proposto un interessante esperimento (cv.tdarb.org) basato sulla creazione di un sito Web dal peso inferiore agli 1Kb.

L'iniziativa rientra nel quadro del 1kB Club che offre una lista di siti Internet che presentano la medesima caratteristica, non più di 1.024 bytes in totale.

Per la precisione cv.tdarb.org si presenta come un curriculum vitae online realizzato utilizzando unicamente codice HTML valido per un totale di 920 bytes.

Il codice impiegato per la creazione del sito Web è stato compresso questo per eliminare gli spazi vuoti che avrebbero aggiunto ulteriori byte e appesantito l'output senza fornire alcun contributo utile.

I tag HTML

Da segnalare anche il modo in cui è stata aggiunto il meta tag per la favicon:

<link rel="icon" href="data:,">

In questo modo il browser non effettua la richiesta standard per la favicon ( favicon.ico ) e l'applicazione scarica semplicemente un'immagine vuota senza interrogare il server. Questo accorgimento ha permesso da solo di risparmiare 400 bytes di banda.

Diverso il discorso per quanto riguarda i tag title e viewport , la loro esclusione avrebbe permesso di contenere ulteriormente il peso del sito ma il codice HTML non avrebbe superato la validazione e non sarebbe stato possibile ottenere un layout responsive.

Nel codice non sono presenti gli elementi html , head e body mentre i tag <p> non sono stati chiusi, nonostante ciò l'HTML continua a risultare valido.

Gli URL

Un'altra soluzione che ha permesso di risparmiare sul peso del sito è stata la personalizzazione dell'attributo href , passare ad esso degli URL completi si sarebbe rivelato infatti controproducente.

Per questo motivo Taunt ha sfruttato un file _redirects che gli ha permesso di impostare i link sotto forma di singoli caratteri, ad esempio "1" per "https://1mb.club/", "k" per "https://1kb.club/" e così via.