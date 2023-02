Un pCloud è per sempre: sconto mai visto per San Valentino

Un cloud è per sempre. E nel caso di pCloud, non si tratta soltanto di un modo di dire: non solo è tra i principali servizi di cloud storage, ma è anche uno tra gli unici che offre piani a vita, senza abbonamenti né costi extra aggiuntivi. Per celebrare la festa degli innamorati, pCloud ha lanciato una speciale promozione con sconti mai visti prima fino all'85%. Un'ottima occasione, quindi, per stupire il tuo partner con un dono digitale, oppure semplicemente per regalarti la comodità di un cloud storage sicuro, vantaggioso ed economico a un prezzo stracciato.

Perché scegliere pCloud?

Se ti stai chiedendo cos'abbia in più pCloud rispetto agli altri servizi, qui troverai la tua risposta. Innanzitutto, devi sapere che il funzionamento non è tanto diverso dalla concorrenza: si tratta di uno spazio di archiviazione online al cui interno l'utente può conservare tutto ciò che desidera, dalle fotografie ai video, fino a documenti e musica. La mission di pCloud è quella di rendere l'esperienza dell'utente non solo semplice e intuitiva, ma anche la più estesa possibile.

Per questo motivo, ogni singolo file caricato all'interno del cloud viene istantaneamente sincronizzato con tutti i dispositivi collegati. Così non ti perderai più nemmeno un file, sia che tu acceda dallo smartphone che dal tablet o dal PC. Comodo avere sempre i tuoi dati a portata di mano, vero?

pCloud offre inoltre diverse opzioni per la condivisione del file, che vanno dalla cartella condivisa ai link (personalizzabili anche con immagini), oltre che strumenti per media e fruibilità - tra cui un player audio e video integrato con cui potrai riprodurre canzoni e guardare video preferiti direttamente dalla nuvola.

La sicurezza è uno dei cavalli di battaglia di pCloud. La piattaforma, infatti, utilizza il protocollo TLS/SSL che viene applicato quando le tue informazioni vengono trasferite dal tuo dispositivo ai server, oltre a crittografia 256-bit AES. Così i tuoi dati saranno sempre al sicuro e protetti da qualsiasi rischio.

La nuova promozione dedicata al giorno dell'amore regala prezzi al minimo storico: non approfittarsene sarebbe un vero peccato, specialmente se sei una persona che scatta molte fotografie e gira video con il proprio smartphone. Il piano a vita da 500 GB è in sconto del 76% al prezzo di soli 139 euro (anziché 570), mentre quello da 2 TB a 279 euro invece di 1.140. Infine c'è il piano da 10 TB: soltanto 890 euro, ben l'85% in meno rispetto al prezzo di listino che - per la prima volta - scende al minimo storico sotto quota 1000 euro.

Tutti i prezzi sono da considerarsi una tantum: ciò significa che, una volta acquistato, lo spazio cloud sarà tuo per sempre e potrai caricarci ciò che vuoi. Nessun abbonamento né costi nascosti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.