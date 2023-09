Un PC PICCOLO come una PEN DRIVE, ora in OFFERTA!

Lo spazio è qualcosa di essenziale nella vita moderna, più ne ahi libero, e più puoi muoverti in libertà per gli spostamenti frenetici che ti attendono per lavoro, per studio, o anche per svago. Ebbene, anche i PC vogliono la loro parte di spazio, e non sempre si ha la possibilità di avere con sé dei PC portatili performanti o piccoli nelle dimensioni.

Ora i tuoi problemi sono risolti, perché puoi acquistare in offerta su Amazon il PC Stick NiPoGi Mini con Intel Celeron N4000 a soli 74,99€, con un doppio sconto che ti vedrà aggiungere al 5% di base, anche ulteriori 10€ con il coupon di settembre!

Un PC da tenere in tasca

Si tratta di un gioiellino facilissimo da usare. NiPoGi Mini PC Stick ha come sistema operativo Windows 10 Pro già preinstallato, e puoi configurarlo semplicemente seguendo le istruzioni.

Questo Mini Computer Stick monta un processore Celeron N4000 (fino a 2,6 GHz), ed è anche dotato di 4 GB RAM e 64 GB ROM, UHD Graphics 600 e uscita ad alta definizione HDMI 2.0 che supporta la risoluzione UHD 4K. Insomma, una piccola grande soluzione a portata di mano!

